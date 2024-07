Angola: Les centres de santé de Matala soutenus par le programme de nutrition de l'Unicef

Huíla — Au moins 14 centres de santé de la municipalité de Matala, la deuxième plus peuplée de la province de Huíla, seront soutenus par le Programme intégré de prise en charge et de traitement de la malnutrition aiguë et sévère, une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef).

L'aide se fera en partenariat de l'Organisation Non Gouvernementale PanAfricare et du Ministère de la Santé de l'Angola, dans cette municipalité où sont enregistrés en moyenne 90 cas de malnutrition par mois.

Au terme d'une rencontre avec l'administrateur municipal, Manuel Quilende, le responsable de l'Unicef, Paulo Mendes, a informé que le programme prévoyait une formation des techniciens de santé et des agents communautaires sur la gestion des cas de malnutrition aiguë et sévère, fournir des produits nutritionnels thérapeutiques et le renforcement de la composante de supervision des établissements sanitaires.

A son tour, l'administrateur Manuel Quilende, a présenté la situation socio-économique de la zone et a salué l'initiative tout en estimant que la mise en oeuvre de ce programme améliorera l'assistance médicale et le traitement des victimes de la malnutrition.