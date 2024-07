Algérie: Célébration du 62ème anniversaire de la création de la police dans les wilayas du Sud du pays

Ouargla — La célébration du 62ème anniversaire de la création de la police algérienne a été marquée par l'organisation mercredi de diverses manifestations à travers les wilayas du Sud du pays.

Les festivités organisées à cette occasion, auxquelles ont assisté les autorités locales, des cadres et agents de la sûreté et des représentants de la société civile, ont donné lieu à la lecture des messages du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et du Directeur général de la sûreté nationale (DGSN) et la remise de grades aux cadres et agents de la police exerçant dans ces wilayas en reconnaissance à leurs efforts dans l'accomplissement de leurs nobles missions, tandis que des retraités de la police de la wilaya ont été honorés.

Dans la wilaya d'Ouargla, la famille du chahid du devoir le commissaire principal de police Mohamed Seghir Kacemi, a été honorée, ainsi que les enfants des personnels du corps de la police, lauréats du BEM et le BAC, lors d'une cérémonie organisée à la maison de la culture "Moufdi Zakaria".

Les agents de police vainqueurs des différents tournois sportifs dans la wilaya d'El-Meniaâ ont été honorés à cette occasion, en sus des retraités de la police de la wilaya de Laghouat, lors d'une cérémonie organisée en présence des autorités locales et rehaussée par la présence d'honneur du calife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ali Belarabi Tidjani.

La wilaya d'Adrar a abrité, en cette occasion, diverses activités commémoratives portant projection, au Théâtre régional d'Adrar, d'un film-documentaire sur le parcours de la police algérienne, son développement et sa modernisation pour relever les défis et être prédisposée à faire face aux différentes formes de criminalité.

A l'extrême Sud du pays, Bordj Badji Mokhtar, en l'occurrence, des "portes ouvertes" sur le corps de la police, ses missions, notamment la police de proximité, les différents services et les équipements mobilisés pour l'accomplissement de son devoir, on été organisées.

Une cérémonie a eu lieu en présence des autorités locales, des notables de la région, des personnels de la sûreté de la wilaya pour honorer les agents policiers vainqueurs des tournois de boules et de jeux d'échec.

Dans la wilaya de Bechar, le secteur de la sûreté nationale a été renforcé par l'inauguration du siège du 10ème arrondissement de sûreté urbain au niveau de la nouvelle zone urbaine de la route "Lahmar" au nord du chef-lieu de wilaya.

Cette nouvelle structure sécuritaire permettra le rapprochement des différents services de la sûreté de wilaya des habitants de cette zone urbaine, a indiqué le contrôleur de police Khallassi Samir.

Plusieurs manifestations ont été initiées au siège de la 13e unité républicaine de sécurité, où il a été procédé également à des remises de grades au profit de plusieurs agents nouvellement promus, et des retraités de ce corps de sécurité ont été honorés.

A Ghardaïa, une cinquantaine d'officiers et agents de la police ont été promus à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la création de la police algérienne, lors d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya.