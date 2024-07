Sénégal: L'ONG IBP prête à accompagner l'Etat dans la protection durable des ressources de la Falémé

Dakar — L'ONG International Budget Partnership Sénégal déclare être engagée et disposée à soutenir le gouvernement dans la préservation des ressources du fleuve Falémé après l'adoption en Conseil des ministres, le 18 juillet 2024, du projet de décret interdisant les activités minières et l'octroi de permis d'exploitation dans ce cours d'eau et ses environs.

Le Conseil des ministres a examiné et adopté, le 18 juillet 2024, un projet de Décret interdisant les activités minières et l'octroi de permis d'exploitation dans la zone du fleuve Falémé.

"Cette décision marque une étape clé dans les efforts de préservation de cette importante source de vie. IBP Sénégal soutient cette mesure prise par le gouvernement. IBP reste engagée et disposée à accompagner le gouvernement et les communautés locales dans la mise en oeuvre de ces mesures essentielles pour la protection durable de la Falémé", indique un communiqué de l'ONG transmis à l'APS.

"Cette interdiction des activités minières dans la zone du fleuve Falémé représente un pas important dans la préservation des ressources en eau et de l'écosystème de la région", précise le document.

Selon la même source, IBP assure avoir été "depuis plusieurs années sensible à cette problématique" en soutenant notamment les efforts de plaidoyer et en interpellant les autorités pour la gestion durable de la Falémé

"Néanmoins, IBP insiste sur la nécessité de dépasser l'adoption de ce décret" et estime qu'il est "essentiel que cette décision soit concrétisée par des actions clés telles que la mise en place d'un plan de dépollution de la Falémé, un programme de désenclavement et de réhabilitation des routes et des espaces de production", note le communiqué.