Sénégal: Lancement à Dakar de la dixième édition du 'Prix international de poésie Léopold Sédar Senghor'

Dakar — La dixième édition du "Prix international de poésie Léopold Sédar Senghor" a été lancée à Dakar, a t-on appris de son fondateur, Cheikh Tidiane Gaye, un enseignant originaire du Sénégal naturalisé italien.

Dans un entretien avec l'APS, M. Gaye a précisé que ce lancement, effectué mardi dans les locaux du secrétariat d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, ouvre l'appel à candidatures dont la clôture est prévue le 30 novembre prochain.

Lors d'une visite à l'APS en compagnie du pro-recteur de l'Académie des arts et sciences philosophiques de Bari, Massimo Massa, l'écrivain sénégalais en langue italienne est largement revenu sur cette dixième édition qui se tiendra au mois de mai à Milan, en Italie.

"L'objectif de cette visite au Sénégal [du 21 au 26 juillet], c'est le lancement de la dixième édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, qui se tiendra à Milan en Italie, au mois de mai 2025. Nous avons décidé de revenir à la source pour impliquer le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le gouvernement du Sénégal", a expliqué M. Gaye.

Cheikh Tidiane Gaye a souligné qu'il est certes le fondateur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, créé il y a neuf ans et suivi par plus de "trois mille poètes dans le monde", mais "il est important, selon lui, de se remettre à l'institution, à ceux qui nous gouvernent".

Le prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, organisé chaque année en Italie, promeut " la paix, la liberté et l'amour entre les peuples par le biais de la poésie".

Il vise aussi à "promouvoir la vision et à diffuser les oeuvres du grand poète Léopold Sédar Senghor". En effet, explique l'écrivain, "Senghor n'appartient pas seulement à sa ville Joal ou au Sénégal ou à l'Afrique. Senghor est un humaniste. On doit être fier de promouvoir sa pensée, ses écrits et sa philosophie".

Le prix est ouvert à tous les poètes âgés de plus de 18 ans et qui écrivent en italien et en français. Il signale que cinq sessions sont ouvertes aux candidats dont deux sessions dédiées à la langue française. Cinq lauréats seront désignés à l'issue du concours en plus de la session dédiée aux manuscrits en langue italienne dont l'ouvrage sera produit par l'académie Léopold Sédar Senghor, mise en place grâce au prix.

"Cette académie vise à satisfaire le désir de Léopold Sédar Senghor qui était de mettre la culture comme une matrice importante primordiale pour le développement d'un pays", a dit Cheikh Tidiane Gaye.

Le jury international sera présidé par l'écrivain Pape Khouma, premier Sénégalais ayant publié en italien en 1987, a fait savoir le fondateur du prix, qui invite les poètes sénégalais à y participer en masse.

L'année dernière, le grand prix international de poésie Léopold Sédar Senghor dans la catégorie "Section E : Environnement et Migration", a été remporté par le Sénégalais Fara Ndiaye pour son poème "Les arbres sont des poèmes d'amour".

Cheikh Tidiane Gaye a annoncé qu'une innovation sera apportée cette année avec l'organisation, la veille de la remise du prix, d'une conférence internationale sur Senghor, le premier président de la République du Sénégal indépendant, 1960-1981.

Le fondateur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor a tiré un bilan "positif" des neuf années d'existence du prix, estimant qu'il a acquis une renommée mondiale

"C'est un parcours qui décline dix ans d'activités qui promeut l'italophonie, la francophonie, le rayonnement de la culture sénégalaise, africaine. Nous avons eu des récipiendaires de Haïti, Martinique, etc. Nous recevons des participations de la Suisse, de l'Espagne, du Maroc, Algérie, Mauritanie, du Mali, Congo, Madagascar. Ce prix peut m'échapper car ayant une dimension mondiale", a t-il souligné.

Il s'est réjouit d'organiser un tel prix important qui fait " l'éloge du nom de Senghor"

Cheikh Tidiane Gaye a aussi annoncé la mise en place, dès décembre prochain, de trois prix pour la paix.

"J'ai signé il y a deux mois un accord avec l'Académie des arts et sciences philosophiques de Bali pour la mise en place de trois prix à remettre à trois hautes personnalité qui vont promouvoir la paix. Les prix sont baptisés Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King et seront remis à des gens de moralité qui se seront distingués à travers leur engagement pour la promotion de la paix dans le monde", a expliqué M. Gaye.

L'écrivain sénégalais en langue italienne a été nommé "Ambassadeur de la paix" par les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, une distinction qu'il dit avoir reçu dans les locaux de ce fleuron de la culture sénégalaise créé par Léopold Sédar Senghor en 1966.

M. Gaye organise chaque année au mois de mars la journée mondiale de la poésie pour promouvoir la paix à travers l'écriture de poème. Une anthologie est d'ailleurs publiée cette année.