Burkina Faso: Crise sécuritaire et humanitaire - Les Nations unies réaffirment leur engagement aux côtés du pays

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, ce mercredi après-midi, une mission des Nations unies conduite par la Secrétaire générale adjointe, Amina Mohamed.

Cette visite s'inscrit dans une logique de poursuite des interventions des Nations unies au Burkina Faso dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Selon la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, la mission est venue constater les réalités du Burkina Faso en vue de mieux contribuer à apporter des solutions durables aux défis du pays. Avec le chef de l'Etat, l'équipe a évoqué principalement deux sujets.

« La question de crise dans la sous-région, que ce soit les conflits ou le changement de gouvernement, ou la crise climatique ou humanitaire. Ces sujets ont été discutés et compris. Nous avons aussi discuté de développement », a précisé la Secrétaire générale adjointe, Amina Mohamed. Selon elle, les défis liés à l'éducation, à la sécurité alimentaire, à l'énergie, à l'économie, entre autres, sont des composantes importantes pour le développement qu'il faut traiter à côté du défi sécuritaire.

« Nous espérons qu'avec plus de concertation, avec plus de soutien à la vision de l'agenda de développement du Burkina Faso, nous trouverons des moyens, des solutions et du succès dans les actions que nous réaliserons ensemble », a soutenu la Secrétaire générale adjointe des Nations unies.

Amina Mohamed a réaffirmé l'engagement des Nations unies à poursuivre leurs interventions au Burkina Faso, et à « travailler en partenariat avec le gouvernement et avec le peuple ». La mission a également eu des rencontres « très constructives » avec le ministre en charge des affaires étrangères et avec un collège des membres du gouvernement pour mieux comprendre la vision du pays. Une rencontre avec les partenaires internationaux et l'ensemble de l'équipe des Nations unies au Burkina Faso a eu lieu, en vue d'engager une dynamique concertée d'accompagnement du pays.