Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Juillet 2024

Sénégal : Appel urgent à l’aide pour des sénégalais détenus en Tunisie – La commune de Thiaroye sur mer et une Ong interviennent

Dans un communiqué conjoint publié ce mardi 23 juillet 2024, le Maire de la Commune de Thiaroye sur mer, Me El Mamadou NDIAYE, et Monsieur Boubacar SEYE de l'ONG Horizons sans Frontières ont annoncé avoir tenu une audience au siège de la commune, en collaboration avec un collectif de familles. Cette rencontre visait à discuter de la détention en Tunisie de plus de 70 jeunes Sénégalais depuis le 05 mai 2024, après une tentative de traversée clandestine vers l'Europe à bord d'une pirogue.Les jeunes, âgés entre 19 et 35 ans et originaires de diverses localités comme Thiaroye sur mer, Yenn, Bargny, Saint Louis, Pikine, Guédiawaye et Guinaw Rail, sont actuellement retenus à Gafsa dans des conditions précaires et sous la menace de ravisseurs exigeant des rançons. Le Maire a rapidement informé les autorités compétentes de la situation et a appelé à une intervention immédiate pour secourir les victimes. L'appel conjoint de la commune de Thiaroye sur mer et de l'ONG Horizons sans Frontières insiste sur la nécessité pour les autorités étatiques, en particulier le Président de la République, d'intervenir pour assurer la sécurité et le rapatriement sécurisé des jeunes détenus.( Source : adakar.com)

Niger : Revue du portefeuille des projets de la Banque mondiale- Les deux parties s’engagent à faciliter la mise en œuvre des projets

A l’issue des travaux de la revue du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Niger, les deux parties ont abouti à des décisions et des propositions de solutions à la hauteur des défis de mise en œuvre identifiés. C’est le Premier ministre, ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahamane Lamine Zeine qui a présidé la cérémonie de clôture de cette importante rencontre. Les deux parties se sont engagées à étudier à trouver un espace pouvant faciliter la mise en œuvre des projets ou faciliter les avis des objections. Par M. Han Fraeters de la Banque mondiale a indiqué : « Je crois que le ton des échanges a été très bon et très franc, et je suis convaincu que c’est la franchise dans la conversation qui témoigne la qualité de la relation, si on peut se dire les choses on peut aussi améliorer les choses et on peut trouver les problèmes et les solutions » (Source :Anp)

Cote d’Ivoire : District d’Abidjan- Début des opérations de la brigade anti-désordre urbain à Abobo.

Deux jours seulement après sa mise en place, la brigade de lutte contre le désordre urbain a débuté ses activités dans le district autonome d'Abidjan, a constaté Abidjan.net ce mercredi 24 juillet 2024 sur place dans la capitale économique ivoirienne. A Abobo, sur le tronçon menant du carrefour Samaké au carrefour Azur, les agents de cette brigade de lutte contre le désordre urbain ont fermé plusieurs commerces de fortune installés ça et là sur les trottoirs et ont libéré des espaces publics illégalement occupés. Selon le ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan, Ibrahima Cissé Bacongo, cette nouvelle brigade a pour mission, la libération des emprises des grandes artères et la libération des espaces publics entre autres (Source : alibreville.com)

Bénin : Lutte contre la fuite des produits agricoles - Des camions, transportant du maïs en direction du Niger, interceptés

Les forces de défense et de sécurité ont intercepté le weekend dernier dans le nord Bénin, des camions transportant des vivres en direction du Niger. Selon les informations de Bip radio, près de 900 sacs de maïs et une cinquantaine de sacs de mil ont été saisis samedi par les Forces de défense et de sécurité béninoises. Les marchands ont entrepris de rejoindre le Niger avec leurs produits via Karimama mais c’était sans compter avec la vigilance des forces de défense et de sécurité. Faut-il le rappeler, le Bénin dans une dynamique de satisfaire les besoins internes a interdit l’exportation des produits vivriers dont le maïs en direction des pays voisins. (Source : acotonou.com)

Maroc : JO 2024 en football- Les Lions de l’Atlas s’impose devant l’Argentine

Maroc a battu l’Argentine (2-1), en match comptant pour le premier tour du tournoi olympique de football, après deux heures d’interruption, consécutives à des incidents et à un but égalisateur argentin contesté, mercredi à Saint-Etienne. Un scénario rocambolesque. Plusieurs incidents ont émaillé le premier match du tournoi olympique de football masculin entre l’Argentine et le Maroc, avec une fin de rencontre très confuse. La rencontre a été marquée par l’envahissement du terrain du stade de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne par une vingtaine de supporters marocains. (Source : Rfi)

Rca : Rébellion et grand banditisme - Deux rebelles tués par les forces armées dans le nord du pays

Un chef influent d'une milice armée et son garde du corps ont été tués mardi par les éléments des Forces armées centrafricaines (Faca) dans l'Ouham-Fafa, dans le nord du pays, a-t-on appris auprès des sources locales concordantes. Des éléments des Forces armées centrafricaines et leurs alliés ont attaqué très tôt mardi matin la résidence d'un chef rebelle et ancien militaire centrafricain, José Béfio. Il a été abattu avec son aide camp, au terme de l'affrontement, a indiqué une source militaire locale. Selon des observateurs locaux, cet ancien chef rebelle a commis plusieurs exactions contre les civils dans la localité de Bouca depuis qu'il a décidé de déserter les rangs des Faca en 2022 pour intégrer la rébellion. (Source : abangui.com)

Mali : Coopération parlementaire - Le président du Cnt malien est arrivé à Ouagadougou

Le Président du Conseil national de la transition (Cnt) du Mali, Malick Diaw, et une délégation de parlementaires maliens, sont arrivés à Ouagadougou le mercredi 24 juillet 2024, pour une visite officielle de 72 heures. Malick Diaw a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabè, Dr Ousmane Bougouma, accompagné des membres de son bureau. Cette visite officielle est l'occasion pour les deux parlements frères de dynamiser leurs cadres de coopération en réponse aux priorités actuelles, notamment les perspectives de création des sessions confédérales des parlements des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (A). Le Président du Cnt malien prendra part à la séance plénière du jeudi 25 juillet 2024 où il aura une adresse au peuple burkinabè à travers sa représentation nationale. (Source : abamako.com)

Gabon : Pour soutenir la justice gabonaise - Le Japon offre plus d’un milliard trois cents millions de Fcfa

L’ambassadeur du Japon au Gabon, S.E Shuji Noguchi, a annoncé ce mercredi 24 juillet, au cours d’une audience accordée par le ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoué Mintsa, la contribution de son pays pour aider la Transition politique au Gabon, dans le domaine de la justice, rapporte le communiqué parvenu à l’Agence gabonaise de presse. Selon ledit communiqué, il s’agit d’une enveloppe de 331 millions de yens, soit un plus d’1 milliard 300 millions de Fcfa en faveur de trois projets. La signature de cette aide, réalisée avec l’aide du Programme des nations Unies pour le développement (Pnud) aura lieu, lors d’une cérémonie officielle prévue ce jeudi 25 juillet 2024. .( Source :Agp)