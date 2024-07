Togo: Partage de solutions face aux changements climatiques

L'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) tiendra du 29 juillet au 1er août à Lomé les Assises du Conseil Stratégique et Technologique (CST). Cet événement de grande envergure réunira les principaux acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent africain pour discuter des défis posés par les changements climatiques.

L'AAEA est une plateforme qui regroupe les sociétés de production et de distribution d'eau potable, celles qui gèrent les services d'assainissement, ainsi que les entités régulant la politique sectorielle dans chaque pays africain. Elle rassemble des partenaires issus de 42 pays africains, offrant un cadre d'échange et de coopération unique pour les professionnels du secteur.

Consciente de l'évolution des parties prenantes dans le secteur, l'AAEA a intégré de nouveaux acteurs tels que les municipalités, les petits opérateurs privés et les groupes d'intérêts sectoriels. Lors du congrès d'Abidjan en février 2023, l'association a créé de nouvelles catégories de membres, incluant les municipalités, les associations soeurs ainsi que les académies et centres de recherche.

Par ailleurs, le conseil scientifique et technique a été restructuré pour devenir un conseil stratégique et technologique, intégrant des groupes de spécialistes thématiques du secteur.

Les assises de Lomé auront pour thème « Résilience des sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique face aux changements climatiques ». Ce thème reflète l'importance cruciale de garantir l'accès durable à l'eau et à l'assainissement malgré les perturbations climatiques croissantes. Les débats porteront sur les défis posés par la fréquence accrue des sécheresses, des inondations et des tempêtes, qui mettent à rude épreuve les infrastructures existantes.

Outre les débats scientifiques, techniques et technologiques, des panels de haut niveau et des travaux en groupes de spécialistes seront organisés. Les discussions viseront à identifier les meilleures pratiques et les technologies robustes et adaptatives nécessaires pour renforcer la résilience des infrastructures d'eau et d'assainissement.

Pour faire face aux perturbations climatiques, il est indispensable d'investir dans des technologies robustes et adaptatives. Ces technologies permettront de garantir la continuité et la durabilité des services d'eau et d'assainissement, même en période de crise. Les échanges lors des Assises de Lomé contribueront à définir des stratégies et des solutions innovantes pour relever ces défis.