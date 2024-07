Afrique: Assemblée générale d'Africa 50 - Le président de la BAD Akinwumi Adesina attendu au pays

Bientôt un rendez-vous international de premier ordre. Africa 50 tiendra son assemblée générale des actionnaires (AGA), à Madagascar le 19 septembre prochain.

Une occasion pour le pays d'accueillir des leaders mondiaux, des investisseurs, des décideurs politiques et des experts en infrastructure pour collaborer sur les actions nécessaires afin de financer et de mettre en oeuvre des infrastructures visant à assurer un avenir durable et propice à la croissance pour l'Afrique.

Thèmes clés

Parmi les hôtes de marque attendus durant cette AGA figure en tête le président de la Banque Africaine de Développement et non moins Président du Conseil d'Administration d'Africa 50, Akinwumi Adesina.

L'événement, qui se tiendra sous le haut patronage du président de la République Andry Rajoelina, tournera autour de thèmes clés tels que la mobilisation de capitaux catalytiques, les partenariats public-privé, et les stratégies pour mettre en oeuvre des solutions de cuisson propre. Une session intitulée « Solutions de Financement Innovantes pour la Transition Énergétique de l'Afrique » abordera la question de l'augmentation des investissements et du développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, proposant ainsi une feuille de route pour tirer parti du potentiel des énergies renouvelables en Afrique.

La session examinera de nouveaux instruments financiers tels que les crédits carbones, les obligations vertes et les financements mixtes afin de favoriser la croissance verte de l'Afrique et d'accroître la réalisation d'infrastructures transformatrices.

%

Opportunité

L'organisation de l'AGA d'Africa 50 à Antananarivo offrira une opportunité exceptionnelle à Madagascar de mettre en valeur et de faire connaître ses ressources naturelles abondantes aux investisseurs internationaux et locaux.

La situation stratégique du pays et la croissance rapide de sa population soulignent le besoin de projets bancables dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la logistique, l'agriculture et l'exploitation minière durable. Organisateur de l'événement côté Madagascar, le ministère de l'Economie et des Finances a récemment reçu une délégation d'Africa 50, dans le cadre des travaux préparatifs.