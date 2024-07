Madagascar: Padel - Le Circuit MPPTour fête son premier anniversaire

Créé le 24 juillet 2023, le circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) célèbre fièrement son premier anniversaire cette année. La célébration se fera en septembre prochain.

Depuis ses débuts, le circuit a su captiver et inspirer tant les joueurs que les passionnés de padel à travers Madagascar avec ces différentes catégories de niveau : 25, 50, 100, 250 et le master en fin d'année.

« Nous avons lancé le circuit MPPT il y a un an, le 24 juillet 2023. Aujourd'hui, nous en sommes à 25 tournois organisés, toujours animés par une motivation sans faille. Ce qui nous motive, c'est avant tout le plaisir que nous procurons aux spectateurs, à ceux qui suivent le padel, et bien sûr à nos joueurs, qui nous font confiance et progressent continuellement. Et bien évidemment nos partenaires qui nous suivent, parce que sans eux, nous n'aurions pas pu mettre ce circuit en place », déclare Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit MPPT.

« On peut dire que le circuit MPPT est vraiment devenu une référence aux yeux des joueurs de padel à Madagascar. Le circuit a gagné en qualité aussi bien sur le niveau des participants qu'à l'organisation logistique de chaque événement. Le déroulement des tournois est devenu très fluide, ce qui permet aux joueurs de profiter encore plus de chaque moment. Un de leurs points forts, c'est qu'ils ont maintenant une base d'adeptes importante et qu'ils peuvent organiser des tournois de différentes catégories où chacun pourra trouver des adversaires à son niveau », a exprimé Marin Fontaine, vainqueur du Master en décembre dernier.

Vulgarisation

L'un des défis majeurs qu'a rencontrés le circuit jusqu'à présent est celui de la vulgarisation du padel à Madagascar.

« Nous assistons à une émergence de nouveaux clubs, ce qui est encourageant. Nous avons réussi à maintenir la confiance des clubs envers nous, attirant ainsi davantage de joueurs. Cependant, le défi financier demeure crucial. Nos partenaires sont essentiels pour garantir la qualité de nos événements et pour permettre à nos joueurs de s'élever dans les meilleures conditions possibles », explique Gary Ah-Waye.

« Nous cherchons toujours à nous améliorer au fil du temps. Nous ne voulons pas nous complaire dans la routine mais aspirons à l'excellence. Un an, c'est bien, mais nous aspirons à en faire plusieurs encore », ajoute-t-il.

Gary Ah-Waye exprime également sa satisfaction quant à la récente création de la fédération de padel à Madagascar. « On est très satisfait de notre palmarès depuis le début de MPPT, ça a été une expérience unique! On a remarqué que le niveau a beaucoup augmenté, et que les joueuses progressent toutes même si il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, on va toujours essayer d'être à la hauteur et de mériter notre place », ont fait savoir les sœurs Robinson.