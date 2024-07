Madagascar: Marine chinoise - Le navire-hôpital « Ark Peace » fonce sur le pays

Le passage d'un navire-hôpital de la marine chinoise « Ark Peace » à Madagascar entre dans le cadre de la mission « Harmony Mission-2024 ».

Cap sur Madagascar. Après sa visite de sept jours en Tanzanie, le navire-hôpital « Ark Peace » se dirige vers Madagascar. Visite durant laquelle plus de 8000 patients auraient bénéficié de prise en charge. Tandis que plus de 80 opérations chirurgicales telles que « la récupération de la cataracte et la décompression de kystes rénaux » ont été effectuées. Il conviendrait de noter que le navire effectue actuellement sa deuxième mission depuis sa mise en service durant l'année 2018. Treize pays seront visités au cours de cette mission.

A savoir les Seychelles, la Tanzanie, Madagascar, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Angola, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun, le Bénin, la Mauritanie, Djibouti et le Sri Lanka. Le navire devrait ainsi fournir « des services médicaux à la population locale.» Des escales en France et en Grèce sont aussi prévues dans le cadre de la mission de cette année.

Avec 45 pays et régions visités à son actif, le navire « Peace Ark » est le premier navire-hôpital océanique standard, conçu et construit en Chine. Plus de 100 personnes travaillent à bord de cet hôpital maritime qui comprend dix-sept (17) services cliniques et cinq (5) services de diagnostic auxiliaire. Plus de 290 000 personnes auraient bénéficié des services médicaux fournis par ce navire chinois d'après les informations publiées sur le site web xinhua.