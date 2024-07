Afrique: Mission économique au Canada - Plus de 2,3 millions dollars d'intentions d'achats évaluées

La coopération économique et commerciale entre Madagascar et le Canada ne cesse de se renforcer depuis ces trois dernières années.

Seize entreprises opérant dans divers secteurs d'exportation dont entre autres, l'agro-business ont récemment participé à la 5e édition de la mission économique et commerciale au Canada (MECC 2024), et ce, avec l'appui du projet PIC3 ou Projet de Transformation Économique pour une croissance Inclusive.

Organisée par la Chambre de commerce et de coopération Madagascar-Canada (Can Cham), cette mission a offert une plateforme exceptionnelle aux opérateurs leur permettant de nouer des contacts stratégiques et d'explorer de nouveaux marchés. Des retombées économiques positives ont également été enregistrées.

En effet, les entrepreneurs malgaches participants ont pu établir plus de 521 contacts dans le cadre de cette mission économique au Canada. Parmi lesquels, ils ont enregistré 126 rencontres aboutissant aux intentions d'achat évaluées à plus de 2,3 millions de dollars canadiens, a-t-on appris.

Accords de partenariat

Il est à noter que le projet PIC3, qui est un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale, vise à accroître les exportations tout en créant des emplois et en générant des revenus pour les producteurs. Raison pour laquelle, ce projet a soutenu la participation de la délégation malgache à cette mission économique et commerciale au Canada. L'évènement majeur étant la participation de Madagascar au Salon International de l'Agroalimentaire à Montréal.

Outre ces intentions d'achat collectées, les entreprises participantes ont également réalisé des accords de partenariat pour l'incubation et l'accélération des startups avec Digihub, Ottawa Black Business Alliance ou OBBA et Trade Africa Desk.

Un accord de principe sur l'échange de compétences entre Madagascar et le Canada a été entre temps conclu avec le Réseau de Développement Économique et d'Employabilité ou RDEE, sans oublier la collaboration entre les parties prenantes à l'organisation de la MECC 2025 en Ontario. L'établissement d'un partenariat avec le Réseau Francophone des Affaires à Madagascar ou RFAM sur l'organisation d'une mission économique et commerciale pour les jeunes dans le domaine du numérique, n'est pas en reste.

Volume d'exportations doublé

Il faut savoir qu'avec l'appui du projet PIC3, le volume d'exportation des produits de rente de Madagascar vers le Canada a plus que doublé, en l'espace de trois ans. Ce qui a permis de créer de nouveaux investissements à Madagascar tout en générant de nouveaux emplois et plus de revenus pour les producteurs, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, le projet PIC3 a offert dernièrement une opportunité aux opérateurs malgaches de rencontrer des acheteurs canadiens et sud africains dans le cadre de son appui au secteur de l'agro-business.

Suite aux rencontres B to B, suivies des visites d'entreprises et des conférences, organisées dans la capitale, des contrats ont également été signés entre ces acheteurs internationaux et les entreprises malgaches participantes composées en grande partie par des femmes entrepreneures.