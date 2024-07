Madagascar: Antsapraise - Lance son nouvel album live « Offrande »

De Antsan'i Kristy à Antsapraise. Après avoir créé Antsa an'i Kristy à Madagascar, le couple Jean et Lucette Raoelinivo fonde en 2001 Antsapraise, un subtil mélange de personnes de différents horizons et de styles musicaux variés, unis par un lien dépassant les frontières : l'Amour du Christ. Actuellement, le groupe de gospel Antsapraise a sorti son nouvel album live intitulé « Offrande ».

L'album est déjà en ligne depuis juin sur YouTube et disponible sur toutes les plateformes de streaming. Enregistré en direct à l'Espace Martin Luther King Grand Paris, cet album est une célébration musicale de la foi, marquant plus de vingt ans du groupe.

« Offrande » est conçu comme une offrande musicale à Dieu, exprimant la gratitude du groupe pour les nombreuses bénédictions. Bien plus qu'une simple collection de chansons, les morceaux de l'album sont le fruit de plusieurs témoignages traduits par des chants de repentance, de louange, d'adoration.

Avec cet album live, Antsapraise dévoile en exclusivité de nouvelles compositions qui se distinguent par la richesse et la diversité de leurs rythmes, traversant plusieurs styles musicaux allant de la pop au gospel en passant par les rythmes malgaches.

On y retrouve le morceau « Medley Gasy », une combinaison de deux morceaux de leur premier album, ainsi que du morceau indémodable du groupe « Antsa an'i Kristy Haleloia ». Ce medley illustre parfaitement l'objectif musical du groupe, en unissant les rythmes malgaches et le gospel, dans le but d'internationaliser et de faire découvrir les racines malgaches du groupe à un public plus large. Composées principalement par Lucette Raoelinivo et arrangées par les membres du groupe eux-mêmes.

Depuis plus de 20 ans, Antsapraise a réalisé de nombreux événements en France et en Europe, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. Dans l'Hexagone, son parcours est marqué par la participation à plusieurs événements majeurs du monde du gospel.