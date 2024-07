Ile Maurice: Allégations de négligence médicale - La famille attend l'arrivée de son frère

La magistrate Varsha Devi Biefun-Doorga est décédée mardi à la suite d'une intervention chirurgicale dans une clinique située dans le nord de l'île. Âgée de 43 ans et mère de deux enfants, elle y était admise depuis plusieurs jours pour une chirurgie.

L'autopsie réalisée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médicolégal, et le Dr Prem Chamane, médecin légiste, a révélé que le décès est dû à une septicémie causée par une perforation de l'intestin. Cette découverte a suscité de nombreuses questions concernant les circonstances entourant l'intervention chirurgicale.

Varsha Biefun-Doorga était magistrate à la cour intermédiaire au moment de son décès après avoir exercé au State Law Office (SLO). Sa disparition soudaine laisse la communauté judiciaire en émoi et la famille veut comprendre les causes exactes de cette tragédie.

Dev Biefun explique que sa nièce a subi une chirurgie. «Elle a été admise le vendredi 19 juillet et le dimanche 21 juillet, elle est rentrée. Elle a été admise dans une clinique à Grand-Baie. Le médecin est venu lui rendre visite et, mardi, alors que son fils lui apportait une tasse de thé, elle est morte. Elle ne bougeait plus. Dans la soirée, le médecin est venu lui apporter ses médicaments à la maison.»

Il ajoute que sa nièce était une femme très cordiale avec la famille et qu'elle laisse derrière elle deux fils de 13 et de 11 ans.

«Elle était au Queen Elizabeth College. Elle a fait ses études de droit à Buckingham et ses études pour le barreau en Angleterre. À Maurice, elle a été called to the bar et elle a travaillé pendant un bon bout de temps au SLO. Ce n'est que l'an dernier qu'elle a été nommée magistrate. Elle a suivi les pas de son père et c'est comme ça qu'elle a aimé cette filière. Son frère est en Angleterre et compte faire le déplacement pour lui dire adieu.» Il avoue qu'il ne savait pas que sa nièce avait consulté ce médecin. «C'est maintenant, que l'on apprend qui il est. Notre famille n'a pas encore décidé de la marche à suivre, mais nous allons nous consulter pour savoir si nous allons de l'avant avec une plainte pour négligence médicale du médecin.»

Selon nos informations, Varsha Biefun-Doorga avait fait appel à un spécialiste en Plastic and Reconstructive Microsurgery. Si jamais la famille porte plainte pour négligence médicale, il sera convoqué par la police pour une enquête et une vérification de potentiels antécédents de négligence médicale.