Madagascar: Natation - Jonathan Raharvel - « Je veux améliorer le classement du pays aux J.O »

Le nageur Jonathan Harivony Raharvel, engagé au 100m brasse aux J.O, est arrivé à Paris, hier après-midi. Il entrera en lice le samedi 27 juillet. Il a été triple médaillé d'or aux Jeux des Iles (50m, 100m, 200m brasse). Il a participé six fois aux championnats du monde depuis 2019, en Corée du Sud, deux fois à Budapest, à Melbourne et au Qatar.

. Vous n'avez plus que deux ou trois jours pour bien peaufiner votre préparation en France ?

Je viens d'arriver. Je vais d'abord profiter d'un peu de repos car la récupération n'est pas à négliger après le long voyage de nuit. D'ailleurs, je n'ai pas eu assez de sommeil dans l'avion. C'était impossible de bien dormir durant le voyage... Je dois m'habituer au décalage horaire et au changement climatique... Je vais m'entrainer à la piscine dès ce soir (hier) puis demain (ce jour). Je dois assister à la cérémonie d'ouverture, vendredi, et ma compétition se déroulera le lendemain, samedi... J'ai déjà réalisé le gros de la préparation à Madagascar. Ici, je vais juste m'habituer à être à l'aise, m'adapter avec l'eau de la piscine. Une séance d'entrainement d'une heure me suffit.

. Comment s'est déroulée votre préparation à Madagascar ?

Justement, j'ai consacré beaucoup de temps à ma préparation à Madagascar, j'y ai effectué la majorité de ma préparation. J'ai presque réalisé un entrainement quotidien. J'ai pu même assuré un entrainement biquotidien tous les lundis, mercredis et vendredis.

. Quel sera votre principal objectif, battre des records ou franchir les séries?

L'objectif principal est de porter haut les couleurs nationales. Je vais donner le meilleur de moi-même pour atteindre les demi-finales et, pourquoi pas, la finale. Je vais m'assurer que Madagascar ne soit pas parmi les derniers au classement. Je tâcherai d'améliorer le classement mondial.

. Que signifie pour vous de représenter le pays aux Jeux olympiques?

C'est une grande fierté pour moi. J'ai longtemps rêvé de participer aux Jeux olympiques et ce rêve se réalise. J'en suis à la fois très content et fier de représenter Madagascar dans une telle compétition de haut niveau. C'est d'ailleurs le rêve de tous les sportifs, non seulement pour la natation, mais dans toutes les disciplines. C'est la plus grande compétition planétaire. C'est très important pour moi.