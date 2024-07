Madagascar: Portrait - Nart Paul, le peintre ambassadeur de la culture Betsileo

Un jeune peintre betsileo, Nart Paul, âgé seulement de 24 ans, expose actuellement ses oeuvres à l'IKM Antsahavola. Sous son vrai nom, Nary Paul Mahafaly, il met en lumière la richesse de sa culture d'origine. Nart Paul ne se contente pas d'utiliser les matériaux traditionnels comme l'aquarelle, la peinture à l'huile ou le crayon de couleur.

Il intègre également des éléments uniques et typiques de la région du Betsileo, tels que la fumée, la pistache et le vin de Fianarantsoa, pour conférer à ses créations une touche authentique et distinctive.

« Je suis fier d'être Betsileo. Puisque tout le monde n'est pas Betsileo, je choisis de mettre en avant mon ethnie pour me démarquer », explique celui qui rêve de faire voyager Fianarantsoa à travers Madagascar et au-delà des frontières internationales grâce à ses oeuvres. Nart Paul aspire à ouvrir un jour sa propre galerie d'art et à exposer ses créations à travers le monde. En quête de singularité, Nart Paul a exploré des techniques innovantes.

Il a notamment étudié l'utilisation de la pistache hachée brûlée, qui offre des nuances marron proches de celles du café, ainsi que le vin de Fianarantsoa pour obtenir des teintes rouges et roses. Ces éléments naturels apportent des effets spéciaux uniques à ses tableaux, soulignant ainsi son attachement à sa culture et à l'environnement.

Outre la peinture, Nart Paul s'illustre également dans la photographie. Armé uniquement de son téléphone, il expose onze clichés à l'IKM Antsahavola, capturant la vie à Ambala à travers son objectif. « Je suis passionné de photographie. À travers mes photos, je veux faire voyager les visiteurs et leur faire découvrir la beauté de ma région avec un accent particulier sur l'ethnie Betsileo », explique-t-il.

Son objectif est de devenir photographe professionnel et de continuer à explorer les multiples facettes de la culture Betsileo. Polyvalent, Nart Paul joue aussi de la valiha et du piano, mais se concentre principalement sur la peinture et la photographie. Ancien étudiant en Géologie à l'université de Fianarantsoa, il a quitté ses études pour suivre une formation en allemand, dans l'espoir de voyager en Allemagne et d'y présenter ses oeuvres. Aujourd'hui, il incarne fièrement le rôle d'ambassadeur de la culture Betsileo, et son talent multidisciplinaire promet de faire rayonner cette culture à travers la Grande Île.