Madagascar: Diana - L'île aux parfums vibre au rythme du Summer Color

Le festival Summer Color de Nosy Be revient pour une 5e édition, du 25 au 27 juillet.

Le bébé a vite grandi et il est prêt à offrir une riche programmation dans une atmosphère multicolore. Il a promis que cette version 2024 sera encore plus festive que les éditions précédentes... Ce sera un rendez-vous qui se fait une belle place dans le calendrier des animations estivales de l'île aux Parfums. Il précède celui de « Sômarôho ».

Tout débutera vendredi, par un concours de carnaval qui parcourra la cour de Hell, à partir de la place historique de la ville, Château d'eau. Le groupe gagnant sera jugé sur sa bonne apparence, sa tenue d'apparat et le respect du thème de cette année « Flashy et coloré ».

La fête se poursuivra dans la soirée du samedi, dans l'enceinte de la Résidence de la Baie, villa Valiha à Madirokely, durant laquelle trois jeunes artistes, les plus prometteurs du moment, offriront un concert à ciel ouvert et pour satisfaire le public de Nosy Be assoiffé d'ambiance. Citons Général Degré, Gamie et Jazz MMC ( Jazz Makoa Mifangaro Culture). Ce dernier, qui a une carrière en évolution avec ou sans le gweta, n'est autre que le boss de Waza style, qui a conçu le festival Summer Color avec sa femme, Herminah Kelly, une jeune femme connue dans le milieu de la beauté et de l'esthétique à Nosy Be .

Un show rassemblera des personnes de tous horizons autour d'une même passion, un open air en plein coeur des arènes de Villa Valiha, dans un cadre coloré et lumineux.

Plus exactement, Vacances en couleur est l'objectif principal de cet évènement, car le couple cible les vacanciers de la région, de la province et les touristes qui ont choisi Nosy Be comme destination.