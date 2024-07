Maroc: Rabat - l'ANOC tient son Assemblée générale ordinaire

Rabat — L'Association Nationale des Éleveurs Ovins et Caprins (ANOC) a tenu, mercredi à Rabat, son Assemblé générale ordinaire, dont l'ouverture a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Les travaux de cette assemblée ont porté sur la présentation et la discussion des rapports moral, financier et technique, indique le ministère dans un communiqué.

S'exprimant à cette occasion, M. Sadiki a souligné le rôle du secteur de l'élevage et sa contribution à la consolidation de la souveraineté et sécurité alimentaires, ainsi qu'à la création de l'emploi dans le milieu rural, rapporte la même source.

Le ministre a également mis en exergue l'importance du cheptel au Maroc, qui contribue à atteindre la sécurité alimentaire du Royaume, qui comprend plus de 28,76 millions de têtes, dont 20,3 millions d'ovins, 5,4 millions de caprins, 2,88 millions de bovins et plus de 180.000 de camelins.

En ce qui concerne les viandes rouges, la production est d'environ 550.000 tonnes de viandes rouges, dont 250.000 tonnes de viande ovine et caprine, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, M. Sadiki a noté l'implication de l'association dans de nombreux chantiers importants dans le cadre d'un partenariat avec le ministère, notamment le programme d'amélioration génétique, qui vise à préserver les races nationales ovines et caprines et à augmenter leur capacité de production, l'opération d'identification des têtes d'ovins et de caprins destinés à l'abattage à l'occasion de l'Aïd Al-Adha, l'opération de mise en place de marchés temporaires pour la vente de bétail au niveau des régions du Royaume, en plus du projet de création d'un institut de formation aux métiers de l'élevage et chantiers et programmes.

%

Dans le cadre de la lutte contre les conditions climatiques difficiles que connaît notre pays ces dernières années, le ministre a rappelé le programme exceptionnel mis en oeuvre pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs.

Avec un budget de 5 milliards de dirhams, comportant principalement l'acquisition de 15,12 millions de quintaux d'orge subventionnée, environ 8,35 millions de quintaux d'orge subventionnée ont été distribués à 522.000 bénéficiaires, avec l'acquisition de 6 millions de quintaux d'aliments composés subventionnés dont 3,26 millions de quintaux, soit 54%, ont été distribués à 103.000 bénéficiaires, selon le communiqué.

S'agissant de l'abreuvement du bétail, une enveloppe financière de 61 millions de dirhams a été allouée pour la construction de 72 points d'eau, la réhabilitation de 22 points d'eau, l'acquisition de 2.325 camions citernes souples et l'acquisition de 4 camions citernes, poursuit la même source, notant que ce programme porte également sur des campagnes de prévention et de santé animale pour le cheptel national, supervisé par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

En ce qui concerne l'amélioration des conditions de commercialisation, de distribution et de qualité des produits animaux, 17 abattoirs agréés par l'ONSSA ont été modernisés, dont 10 abattoirs municipaux et 7 abattoirs privés.

A l'issue des travaux de l'assemblée, le Ministre a salué le rôle joué par l'Association des éleveurs d'ovins et de caprins, depuis plus de quatre décennies au service des éleveurs et la défense de leurs intérêts, félicitant les éleveurs d'ovins et de caprins pour le niveau des résultats enregistrés et leur contribution effective aux programmes de développement de cette filière, qui a placé l'Association en position de partenaire principal pour le développement de la filière ovine et caprine.

Le responsable gouvernemental a, par ailleurs, appelé chacun à donner davantage pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie Génération Green et remercié les acteurs de l'ANOC pour leur professionnalisme et leur rôle efficace dans plusieurs activités et opérations supervisées par le ministère de l'Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Ont notamment pris part à cette réunion, le président de la Confédération Marocaine de l'Agriculture et du Développement Rural, les représentants de l'Association au niveau des régions et les membres du conseil d'administration.