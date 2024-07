Maroc: Sidi Bennour - Lancement de projets de développement en célébration de la Fête du Trône

Sidi Bennour — De nombreux projets ont été lancés mercredi dans des communes relevant de la province de Sidi Bennour, concernant les infrastructures routières, l'assainissement, l'eau potable ou encore la culture.

Des projets de développement qui visent à améliorer le quotidien des populations locales et à promouvoir l'activité culturelle et dont le coup d'envoi a été donné par le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz et le gouverneur de la province de Sidi Bennour, Hassan Boukouta, à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Inscrits dans le cadre du Plan de développement régional de Casablanca-Settat, les projets concernent la création d'un centre culturel à Sidi Bennour, l'élargissement et le renforcement de certaines infrastructures routières, outre le raccordement au réseau d'assainissement liquide ainsi que la construction d'une station de traitement des eaux usées.

Concernant le centre culturel à Sidi Bennour, sa réalisation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil de la région de Casablanca-Settat, le Comité préfectoral du développement humain à Sidi Bennour, le Conseil provincial de Sidi Bennour ainsi que la collectivité territoriale de Sidi Bennour.

Le coût de cet édifice culturel qui s'étend sur une superficie de 3.792 m2 dont 2.367 m2 couvertes, est de près de 24.992.000 dirhams. Il se compose notamment d'une salle de représentation, un théâtre d'une capacité de 600 places, une salle de répétitions, une salle d'informatique, une bibliothèque pour enfants et une autre pour adultes, des ateliers ainsi que des locaux administratifs et sanitaires.

Dans la commune El Jabria, le projet lancé concerne l'élargissement et la consolidation de la route provinciale n° 3439 ainsi que l'agrandissement de la dimension des canalisations d'évacuation des eaux pluviales.

Le projet sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales), le Conseil de la région de Casablanca-Settat ainsi que la commune El Jabria et ce, pour un coût de 17,6 millions de dirhams.

Le projet dont la réalisation est prévue dans dix mois, vise la mise à niveau de cette route provinciale ainsi que la réduction des risques d'accidents, outre l'amélioration du trafic routier.

Au niveau de la commune Bouhmame, ont été lancés les travaux d'aménagement et revêtement de pistes reliant de nombreux douars pour un coût de 18.534.409 dirhams. Objectif : Désenclaver la région et booster son développement socio-économique.

A la commune Al Gharbia, le projet lancé concerne le raccordement de son centre au réseau d'assainissement liquide, la construction d'une station d'épuration et ce, dans le cadre du programme national d'assainissement intégré et du Plan de développement de la région de Casablanca-Settat.

Réalisé en partenariat avec la Régie autonome de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et Sidi Bennour (RADEEJ), ce projet d'un coût de 40 millions de dirhams, vise à permettre aux populations ciblées, 5.000 personnes, d'accéder à cette prestation et à préserver l'environnement.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a indiqué que le lancement de projets de développement à Sidi Bennour s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres. Et de souligner leur importance dans l'amélioration des conditions de vie des populations résidant dans les communes bénéficiaires.

Evoquant le projet de construction d'un complexe culturel à Sidi Bennour, il a mis en avant son rôle dans la promotion de l'activité culturelle dans la région, insistant tout particulièrement sur sa contribution dans la formation des jeunes aux métiers de l'animation culturelle. Il a aussi assuré que le Conseil de la région de Casablanca-Settat, en partenariat avec l'ensemble des partenaires et intervenants, oeuvre en faveur de la mise à niveau des infrastructures ainsi que l'établissement de connexions avec le réseau routier, électrique et d'internet et ce, dans l'objectif d'améliorer le quotidien des populations rurales et de créer des emplois.