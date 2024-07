Ile Maurice: Budget - Le «Finance Bill» voté avec amendement

Le Finance (Miscellaneous Provisions) Bill 2024 a été voté avec amendement mardi au Parlement. Un vote qui s'est déroulé en l'absence des membres de l'opposition, à l'exception de ceux du Parti mauricien social-démocrate. À savoir que ce projet de loi comporte des amendements à quelque 94 lois dont plusieurs ont été vivement critiquées par l'opposition.

Par ailleurs, les travaux parlementaires ont été ajournés au mardi 30 juillet à 11 h 30.

Lors de son discours, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a souligné que le Finance Bill, une fois voté, donnera effet à quelque 94 lois. Les mesures annoncées deviendront opérationnelles grâce au Finance Bill. «Nous attendons des taux de croissance positifs dans tous les secteurs de l'économie. Les projets d'investissements publics augmenteront de 19,8 %.» Pour continuer à stimuler les entreprises, a soutenu le ministre des Finances, une réforme majeure a permis de simplifier les affaires grâce au système de licences électroniques. Environ 26 licences sont disponibles sur cette plateforme et ce nombre sera augmenté à 35. L'Economic Development Board travaille avec les ministères pour doubler les licences au cours des trois prochaines années.

Afin de faciliter la vie quotidienne des entreprises, a poursuivi Renganaden Padayachy, la portabilité des comptes bancaires deviendra une réalité. Sur le volet de l'emploi, l'environnement dans lequel les entreprises recrutent sera amélioré. Le ministre a souligné que le gouvernement a déjà renouvelé le programme de prime à l'emploi, une mesure qui a permis de recruter 10 000 femmes dans les entreprises. De nouvelles mesures, a-t-il fait ressortir, permettront aux femmes d'intégrer le monde du travail à temps partiel. Parallèlement, le ministre a expliqué que le recrutement des talents étrangers sera facilité en revoyant le seuil du permis d'occupation.

Le ministre des Finances a également parlé des actions pour combattre le changement climatique. Les fonds de contribution environnementale seront gérés par un comité mixte réunissant le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Il a aussi abordé le volet social qui permettra à la population d'avoir plus d'opportunités en termes de santé, d'éducation et de qualité de vie. Depuis 2014, a dit Renganaden Padayachy, le gouvernement a augmenté la pension de base à Rs 13 500 par mois. «Nous avons tenu notre promesse à la fin de notre mandat. Nous allons plus loin en portant la pension de base à Rs 14 000. La pension de base augmentera encore à Rs 15 000 en janvier.» Le ministre des Finances a indiqué qu'en 2022, le gouvernement avait introduit une allocation de Contribution sociale généralisée de Rs 1 000 pour ceux qui percevaient moins de Rs 50 000. Cette année, le montant de l'allocation de revenu a encore été augmenté. En plus de l'allocation de revenu, a-t-il dit, il y a le revenu minimum garanti. Le ministre Padayachy a aussi évoqué les mesures pour les enfants et les jeunes. «C'est pour cela que le gouvernement a rendu l'éducation gratuite du pré primaire au tertiaire», a-t-il mentionné, ainsi que les diverses allocations en termes de child allowance et de school allowance. «Les Mauriciens sont aujourd'hui rassurés d'avoir eu pendant cinq ans un gouvernement stable qui répond à leurs aspirations, contrairement à ce que prétend l'opposition», a conclu le ministre des Finances.