Ile Maurice: Le mari de Shivanee Devianee Goomany arrêté pour le meurtre de sa femme

Le couple s'était séparé depuis une dizaine d'années

La tranquillité de Highlands a été brutalement interrompue, hier, mercredi, lorsque Shivanee Devianee Goomany, 36 ans, a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Son époux, Shailendra Goomany, un Salesman de 38 ans, a été arrêté sur les lieux par les autorités après avoir commis le meurtre.

Selon les premières informations disponibles, le geste de Shailendra Goomany aurait été motivé par le fait que sa femme refusait de reprendre la vie commune. En proie à une colère incontrôlable, il l'aurait poignardée à plusieurs reprises avant de l'assommer avec un baba ros-kari.

Les policiers ont immédiatement été dépêchés sur les lieux du drame et plusieurs unités sont intervenues pour sécuriser la zone et recueillir des preuves. Shailendra Goomany a été placé en garde à vue pour interrogatoire. Selon un de leurs voisins, le père de la victime l'a appelé pour lui demander de le récupérer au travail. «Il m'a dit que son gendre l'avait appelé pour l'informer qu'il avait tué sa fille. Une fois sur place, nous avons découvert le corps sans vie de Shivanee et nous avons alerté la police. Nous avons recouvert le corps d'un drap et nous avons attendu l'arrivée de la police de Phoenix, du Scene of Crime Office, du Field Intelligence Office, du Service d'Aide Médicale d'Urgence et du médecin légiste.»

Selon nos recoupements d'informations, le couple était séparé depuis plus de dix ans et les Goomany ont une fille de 17 ans. Cette dernière vivait avec sa mère.

Shailendra Goomany a été arrêté pour meurtre, alors que le cadavre de Shivanee Devianee Goomany a été transporté à l'hôpital Victoria, Candos, où son autopsie devait être pratiquée par le Dr Prem Chamane.