Ile Maurice: Deux jeunes filles meurent asphyxiées par des chauffe-eaux à gaz

Les chauffe-eaux à gaz, comme tous les appareils utilisant des combustibles, peuvent présenter des risques de sécurité s'ils ne sont pas correctement installés, entretenus ou utilisés. L'un des dangers les plus graves associés aux chauffe-eau à gaz est l'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut être mortel.

En l'espace de deux jours, deux jeunes filles, Mahima Seegobin, une étudiante de 17 ans de Congomah, et Chewanee Mungrah, une élève du collège Lorette de Mahébourg de 18 ans, habitant RoseBelle, sont mortes asphyxiées, les 23 et 22 juillet respectivement.

Le 26 juin, Mahima Seegobin a été retrouvée inconsciente par son père dans sa salle de bains avant d'être admise à l'hôpital, alors que Chewanee Mungrah était inerte, le 22 juillet, quand son frère l'a découverte dans sa salle de bains également et son décès a été constaté sur place. Le 26 juin, le père de Mahima Seegobin, chauffeur de bus de Triolet et résidant à Royal Road, Congomah, a signalé un incident au poste de police de Montagne-Longue concernant sa fille.

Il l'avait retrouvée inconsciente sur le sol, avec la douche qui coulait toujours et le chauffe-eau à gaz allumé. Il a immédiatement transporté sa fille à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, où le médecin l'a informé qu'elle avait inhalé du gaz toxique. Après les premiers soins, elle a été transférée à l'hôpital Victoria, Candos, pour le traitement. Elle a été admise à l'unité des soins intensifs où elle n'a jamais repris conscience. Le 23 juillet, un médecin de l'hôpital l'a examinée et a certifié son décès, avant de référer le cas au médecin légiste de la police.

Le même jour, une autopsie a été faite par la Dr Shaila Jankee-Parsad, médecin légiste. La cause du décès est une septicémie.

Par ailleurs, au poste de police de Rose-Belle, un sergent de police s'est rendu sur les lieux d'un incident à Rose-Belle, le 22 juillet. Sur place, il a constaté la présence de Chewanee, Mungrah, aussi connue comme Riya. Elle avait été retrouvée inerte dans la salle de bains par son frère. Avant l'arrivée de la police, le corps avait déjà été déplacé dans sa chambre. Le Service d'aide médicale d'urgence s'est rendu sur les lieux et a constaté son décès. L'autopsie a été réalisée par le Dr Ananda Sunnasee, médecin légiste. La cause est une intoxication aiguë au monoxyde de carbone.

Nous nous sommes entretenus avec sa tante Devika qui explique Riya était pleine d'énergie et aimait sa maison. «Elle était la main droite de ses parents et était responsable. Elle est issue d'une famille de six enfants. Elle aidait ses petits frères à étudier. Dimanche, elle avait nettoyé la maison pour le jeûne de Shravan Maas qui a débuté lundi. Je l'ai appelée lundi à plusieurs reprises pour lui dire de prendre ses gâteaux pour le carême. Un peu plus tard, mon époux m'a appelée pour me dire qu'elle était tombée dans la salle de bains. Je leur ai dit de ne pas tarder pour l'emmener à l'hôpital.» Devika ne pensait pas que sa nièce allait perdre la vie. «J'avais espoir qu'elle allait guérir, mais cela n'a pas été le cas. Tou letan li ti dir mwa to pou mank mwa. Effectivement, elle laisse un vide dans la famille car nous étions proches.»