Angola: FILDA 2024 - Le Forum Angola-Macao au centre de la troisième journée

Luanda — Le troisième journée de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui a ouvert ses portes mardi dans la Zone Economique Spéciale (ZES), est réservée au Forum Commercial Angola-Macao et à des conférences sur divers secteurs économiques.

Selon le programme de l'événement, il est aussi prévu la visite de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, ainsi que la présentation de divers services de la société angolaise de téléphonie mobile Unitel.

Les exposants et les visiteurs réfléchiront également sur les thèmes suivants : "Le rôle de la culture dans le développement de l'artisanat et la création de revenus pour les familles", "La qualité : mécanismes et outils de promotion et d'internationalisation de la production nationale", "PROPRIV - perspectives et défis", "La route de l'eau sûre", et présenteront des produits bancaires.

Divers produits et services sont exposés lors de l'événement, notamment des produits alimentaires, des boissons, des produits artisanaux, des machines agricoles et des services technologiques.

Le mercredi, deuxième jour de l'événement, le point culminant a été le Forum économique Angola-Portugal, qui a servi à renforcer le partenariat économique entre les deux pays et auquel a assisté le Premier ministre portugais, Luís Montenegro.

Deux accords ont été signés à cette occasion, notamment avec l'Institut pour le développement industriel et l'innovation (IDIA) et entre l'Association industrielle de l'Angola (AIA) et la Confédération des entreprises du Portugal.