Togo: Jubilé de diamant de l'Eglise Adventiste du Septième Jour du pays - Un coin de voile levé sur les activités au programme

L'Eglise Adventiste du Septième Jour du Togo est en fête. Reconnue officiellement par les autorités togolaises au travers d'un récépissé en date du 20 Octobre 1964, cette église membre du corps du Christ et qui impacte par ses oeuvres, célèbre cette année les 60 ans de son arrivée au Togo.

Face à la presse ce mercredi au siège de l'Union Mission de l'Est du Sahel à Lomé, les responsables de cette église au Togo ont décliné l'agenda des festivités et édifié les hommes de médias sur les principes fondamentaux de l'église.

Des informations apportées à la presse, il s'agira entre autres activités, à en croire Pasteur Enyonam AGBEDIGUE, président de la Fédération des Eglises Adventistes du Septième Jour du Togo, de « marche de tempérance, d'exposition de livres sur la santé, nous aurons à avoir également des journées de prière pour la nation togolaise pour la paix, la quiétude dans notre cher pays le Togo et également des échanges avec d'autres confessions religieuses pour prôner la liberté religieuse ».

Egalement, sont inscrits dans l'agenda de ces festivités, l'organisation de Journée d'action des femmes pour le jubilé, un Tournoi de football du jubilé, un séminaire sur les thématiques Eglise et la Nation, 40 jours de prières pour le bien-être de la Nation togolaise et les autorités, une conférence sur les défis et projets des 60 ans, une semaine d'exposition des publications, et enfin, une semaine d'apothéose et distinctions avec pour clou, un Concert de jubilé de diamant.

%

Cette rencontre avec les hommes de médias a été aussi l'occasion de partager avec l'assistance, l'histoire de l'Eglise adventiste au Togo, et aussi les contributions faites jusqu'alors par l'Église au développement de la nation. Tour à tour, Pasteur AGBEDIGUE et ses collègues, Pasteurs Simon DJOSOU et Komi EDOH ont apporté des réponses aux différentes préoccupations des journalistes.

De leurs réponses, on en retient que des 60 ans de vie de l'Eglise au Togo, que « c'est la gloire de l'éternel qui se répand sur le Togo » et également « des activités accomplies sur le plan de l'éducation citoyenne, de la santé ainsi que sur le plan des activités agricoles pour le développement du pays ». Et au chapitre des perspectives, l'on compte « étendre par la grâce de Dieu l'église pour que avoir trois entités distinctes pour répandre encore plus l'évangile au Togo ». Egalement, a ajouté le président de la Fédération des Eglises Adventistes du Togo, c'est de « créer encore des hôpitaux, diversifier l'hôpital de Gléi pour avoir d'autres disciplines. Créer également des hôpitaux dans le nord du pays et avoir des centres d'orphelinats pour prendre soin des nécessiteux et des orphelins ».

Et tous ceux qui veulent encore mieux connaitre l'Eglise Adventiste du Septième Jour, il est indiqué, « nous sommes un peuple qui croit en la bible comme seule base de la religion et qui espère à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela le mot adventiste veut dire celui qui espère, et 7ème jour pour donner ce critère que nous nous appuyons sur le vrai jour d'adoration qui est le samedi ». Tout en invitant tout le monde à devenir adventiste en écoutant la parole et en se donnant au Seigneur Jésus-Christ », ceux qui sont déjà membres sont quant à eux conviés « à travailler encore plus pour développer notre cher pays le Togo ».

Des intermèdes et des séances de prières aussi bien pour le Togo que pour les autorités ont aussi meublé la rencontre avec la presse.

Bonne célébration de jubilé de diamant à tous les Adventistes du Togo !