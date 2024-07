Afrique: Cinéma - Luck Razanajaona et Lova Nantenaina présentent leurs films

Luck Razanajaona et Lova Nantenaina participeront à la 18e édition du Festival Cinémas d'Afrique à Lausanne, en Suisse, du 15 au 18 août.

Du 15 au 18 août, Luck Razanajaona et Lova Nantenaina représenteront fièrement Madagascar au 18e Festival Cinémas d'Afrique à Lausanne, en Suisse. Ces deux réalisateurs y présenteront leurs derniers longs-métrages et participeront à une table ronde sur l'avenir du cinéma africain et de la diaspora. Luck Razanajaona, avec son film "Disco Afrika", prendra la parole le 15 août pour répondre aux questions des participants. De son côté, Lova Nantenaina présentera "Sitabaomba" ou "Chez les zébus francophones" les 16 et 18 août. Ces deux films ont déjà été sélectionnés dans divers festivals internationaux.

Le Festival Cinémas d'Afrique de Lausanne est une manifestation annuelle unique en Suisse, qui met en avant les films en provenance ou concernant les pays africains. Cette année, plus de cinquante films seront projetés, allant des fictions aux documentaires, en passant par des dessins animés, des comédies grand public, des enquêtes historiques, et des premières oeuvres de jeunes cinéastes.

Public international

" Je serai là pour répondre à toutes les questions autour de mon film "Disco Afrika", qui a suivi toutes les étapes du processus de réalisation, de la résidence d'écriture à la recherche de coproduction, en passant par l'aide au développement, l'accord de coproduction internationale, le dépôt de fonds pour le développement et la post-production, jusqu'à sa sortie dans des festivals de catégorie A comme la Berlinale et le TIFF, et enfin la signature avec le distributeur SUDU. En ne sautant aucune étape, "Disco Afrika" a trouvé plusieurs succès", exprime Luck Razanajaona.

"Mon objectif est simple. Beaucoup disent qu'il n'y a rien à Madagascar, et ce film prouve que notre pays est compétent. Deuxièmement, je souhaite renouveler mon talent pour varier les visages des Malgaches qui font des choses incroyables dans le domaine du cinéma à l'international. C'est pourquoi j'ai fondé le workshop Madafilmlab pour les jeunes cinéastes et j'ai créé des cinéclubs au CGM Analakely et à l'ADMC/CRAAM Ankatso" ajoute-t-il.

Lova Nantenaina, de son côté, se réjouit du parcours de son film. "Mon équipe et moi sommes très contents que le film circule et qu'il rencontre son public". "Sitabaomba" ou "Chez les Zébus Francophones" raconte l'histoire de Ly, un paysan mpikabary d'Antananarivo vivant près de l'aéroport et d'un camp militaire, à Sitabaomba. Les rizières autour de son village sont convoitées par deux projets présidentiels, un colonel, des généraux et des investisseurs étrangers.

Quant à «Disco Afrika», il raconte l'histoire de Kwame, un jeune homme de 20 ans qui retourne dans sa ville natale de Toamasina, anciennement Tamatave après avoir vécu un drame dans les mines de saphir où il travaillait.