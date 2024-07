Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar U18 - Quinze équipes, deux titres en jeu

Les compétitions des jeunes s'enchainent. Après la Coupe de Madagascar U14 et U16, qui a pris fin ce week-end à Mahajanga, la Fédération malgache de volleyball poursuit la décentralisation des compétitions dédiées aux jeunes.

La Coupe de Madagascar U18, garçons et filles, aura lieu du 28 juillet au 4 aout, au gymnase du Centre régional de la jeunesse et des sports à Toamasina. Quinze équipes dont six masculines et neuf féminines qui représentent quatre ligues, seront donc en lice dans la capitale betsimisaraka pendant ces huit jours de compétition.

La ligue d'Analamanga sera comme d'habitude la plus représentée, six clubs au total, à ce sommet national. Trois des clubs engagés sur les six inscrits chez les garçons sont d'Analamanga, en l'occurrence ASSM, ASI et Bi'As. La région hôte, Atsinanana, aura deux représentants, à savoir ECVB et Mami. Et Ihorombe alignera, comme d'habitude, l'EVBI d'Ihosy.

Du côté des filles, la ligue d'Analamanga alignera trois clubs à savoir Squad X, ASSM et Bi-As. La ligue sera, elle aussi, représentée par trois équipes, en l'occurrence ECVB, Stef auto et EVBA. La ligue de Boeny aura deux formations pour défendre ses couleurs, à savoir EVBFI et MVBC. Et EVBI d'hosy sera le porte-fanion d'Ihorombe. Le grand absent sera la GNVB, après son succès à la Coupe de Madagascar U14 et U16, ce week-end.