Madagascar: Électricité - Le délestage revient dans la capitale et ses environs

Le délestage est de retour dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). La Jirama évoque l'insuffisance de carburant alimentant les centrales thermiques.

Sans arrêt. La société de production et de distribution d'électricité et d'eau (Jirama) a du mal à sortir la tête de l'eau. Elle est, de nouveau, contrainte à procéder à un délestage tournant dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). « Le fournisseur de la Jirama rencontre des difficultés dans le transport du fioul lourd depuis Toamasina. De ce fait, le carburant qui arrive ne répond pas aux besoins de la production de l'électricité, en raison du manque de camions pour le transporter, qui est indépendant de la Jirama », communique-t-elle, hier.

C'est ce qui explique, notamment, les coupures de courant répétitives à Antananarivo depuis quelques jours. Les consommateurs se plaignent de ces pannes de courant qui surviennent jour et nuit.

« Mon enfant a fait des crises de faim dans la nuit de mardi, car je n'ai pas pu préparer ses biberons à cause de la coupure de courant. Je ne m'y suis pas préparée car la Jirama n'a pas annoncé de délestage », témoigne une mère de famille. Les impacts de la coupure de courant sont importants sur la productivité des entreprises. « L'impression des journaux a connu près de deux heures de retard à cause du délestage », raconte un responsable auprès d'une boîte de presse.

Insuffisance

Le problème d'approvisionnement en électricité dans le RIA est récurrent en ce mois de juillet. La Jirama avait annoncé, au début du mois, un délestage tournant de près de deux heures par jour dans tout Madagascar, suite au retard de l'approvisionnement en fioul lourd qui alimente les centrales thermiques. Une dizaine de jours après, le navire de transport a accosté à Toamasina, mais le délestage n'était pas encore suspendu. La Jirama a justifié cette persistance de pannes de courant par l'insuffisance de camions-citernes transportant le carburant jusqu'à Tana.

Les coupures semblaient se calmer quelques jours. Puis, dimanche dernier, deux lignes électriques transportant l'énergie de la centrale d'Andekaleka se sont déclenchées, entraînant une panne de courant dans le RIA. Alors que cette panne a été réglée, le problème du transport du fioul lourd revient. La Jirama a planifié les coupures entre 14h30 et 17h, ainsi que la nuit de 00h à 2h30 et de 2h30 à 4h00 du matin. Elle n'a pas précisé quand ce problème sera résolu. « Les dirigeants de la Jirama sont en contact permanent avec ce fournisseur pour accélérer le transport du fioul afin de pouvoir rétablir à la normale la production et la distribution de l'électricité », rassure-t-elle.