Madagascar: Services d'Urgence - La prise en charge des patients en réanimation améliorée

Les patients dans un état grave nécessitent une prise en charge de qualité dans les services de réanimation. Pour répondre à ce besoin, des initiatives ont été mises en place dans des hôpitaux publics à Madagascar, notamment à travers des donations d'appareils respiratoires.

Équipés.

« À travers cette donation d'appareils respiratoires pour des hôpitaux publics dans le pays, la prise en charge des patients en réanimation peut être améliorée », souligne le Docteur Yann Rouhaud, directeur du groupe Inter Mutuelles d'Assistance (IMA) lors d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel San Cristobal à Antanetibe Ivato hier. Grâce à cette initiative, les patients en état grave et nécessiteux du Centre Hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) d'Antananarivo, ainsi que ceux des hôpitaux de Toamasina et de Mahajanga pourront bénéficier de ventilations adéquates pour accélérer leur processus de guérison. De plus, chaque territoire aura les moyens de prendre en charge un plus grand nombre de patients.

Les respirateurs sont des outils essentiels dans les services d'urgence, nécessitant beaucoup de matériel pour tenter de sauver un maximum de vies. Cependant, le pays est confronté à une grave pénurie de ces équipements.

Contribution

%

Le manque d'appareils respiratoires entraîne des conséquences graves pour les patients, pouvant aller jusqu'au décès. Hier, le directeur technique adjoint de la CHU JRA, Mamisoa Judicaël Rakotonaivo, a souligné l'importance vitale de ces appareils, utilisés pour assister les patients nécessitant une ventilation contrôlée, tels que ceux en assistance respiratoire, ceux opérés, en état comateux, atteints d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), de la Covid-19, ou encore inconscients. Il a affirmé que de telles initiatives contribuent de manière significative à améliorer la qualité du système de santé à Madagascar.

« Pour le bien-être et la prise en charge optimale des patients, tel est l'objectif de cette initiative de donation », selon Patrick Cejudo, président directeur général d'Assistance plus. Ces équipements médicaux octroyés aux hôpitaux publics d'Antananarivo, de Toamasina et de Mahajanga sont des matériels de haute technologie assurant une ventilation correcte pour tous les patients qui en ont besoin, dans le but de soigner le maximum de personnes. « La solidarité, l'humilité et la valeur mutualiste ainsi que le fait de se mettre au centre des préoccupations des gens constituent nos principales priorités», continue le PDG d'Assistance plus.

Cette donation est le fruit d'une collaboration conjointe entre Assistance plus et Inter Mutuelles d'Assistance (IMA).