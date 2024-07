Maroc: JO-2024 (Lutte) - Le champion Oussama Assad avec l'ambition de représenter dignement les couleurs nationales à Paris

Rabat — Le lutteur Oussama Assad sera certes le seul représentant du Maroc dans cette discipline aux Jeux Olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), mais il est bien déterminé à signer une bonne performance et à honorer les couleurs nationales lors de cette grand-messe sportive mondiale.

Le champion marocain de lutte gréco-romaine a décroché son ticket pour les JO fin mars, après avoir terminé deuxième au tournoi qualificatif (catégorie des moins 130 kg) à Alexandrie, en Egypte. Pour la quatrième participation consécutive de la lutte nationale aux JO, Oussama Assad a l'ambition de s'illustrer et de représenter dignement son pays.

Pour l'entraineur national de lutte gréco-romaine, Moncef Harouch, la participation aux JO est un grand honneur, notant que le champion marocain ne ménagera aucun effort pour réaliser un bon résultat lors de cet événement sportif planétaire.

"On essaiera de faire le maximum pour faire un bon résultat aux JO et hisser haut notre drapeau national", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

S'agissant des préparatifs à ces joutes, l'entraineur national a relevé que la Fédération Royale Marocaine de Lutte a mis en place tous les dispositifs nécessaires, faisant savoir que le travail de préparation s'est effectué en deux temps.

Il s'agit d'abord d'un stage de préparation au Maroc aux centres d'El Jadida et de Bourgogne à Casablanca et puis d'un camps de base final à Clermont-Ferrand en France aux côtés de plusieurs délégations comptant dans leurs rangs des champions olympiques et du monde. La préparation a été très intense et a touché aux différents aspects technico-tactiques, a-t-il ajouté.

Pour lui, l'objectif de la participation aux JO est "d'aller le plus haut possible et pourquoi pas monter sur le podium pour aller chercher la première médaille olympique du Maroc dans cette discipline". Les épreuves de lutte (lutte libre et lutte gréco-romaine) aux JO auront lieu du 5 au 9 août à l'Arena Champs-de-Mars à Paris.