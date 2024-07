Maroc: Le pays, un modèle de 'stabilité et de résilience' (ancien ministre serbe des AE)

Belgrade — Sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s'impose comme "un modèle de stabilité et de résilience face aux différents défis", a affirmé l'ancien ministre serbe des Affaires étrangères, Vuk Jeremic.

"Les réformes ambitieuses initiées au cours des 25 dernières années ont indéniablement placé le Maroc à l'avant-garde de la démocratisation, de la modernisation et du développement", a indiqué M. Jeremic, dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi, a-t-il relevé, le Royaume s'est transformé en un vaste chantier à ciel ouvert, engagé sur la voie de l'émergence et de la croissance tous azimuts.

Cette dynamique cadre, selon M. Jeremic, avec la volonté du Souverain "d'assurer un développement global et intégré, d'instaurer la justice sociale et de consolider la place du Royaume sur les scènes régionale et internationale", tout en consacrant les valeurs de démocratie et de modernité, en parfaite harmonie avec l'identité de la société marocaine.

S'agissant des facteurs clés qui confortent la réputation du Maroc comme havre de stabilité et de progrès, il a cité "la vision clairvoyante et l'approche proactive de SM le Roi", ainsi que l'engagement du Royaume en faveur des grandes questions internationales telles que l'environnement et la réalisation des Objectifs de Développement Durable de l'ONU.

Et M. Jeremic de soutenir que la gestion réussie de la crise liée au Covid19, la lutte contre l'extrémisme, la coopération anti-terroriste avec plusieurs pays européens et l'instauration de partenariats "gagnant-gagnant" sont autant de réalisations notables du Maroc. Il a, par ailleurs, estimé que l'organisation de la Coupe du Monde par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ainsi que la promotion du sport en tant que moteur de développement, contribuent inéluctablement à cette dynamique vertueuse.