Maroc: L'OPALS organise une cérémonie en hommage aux sages femmes

Rabat — L'Organisation panafricaine de lutte contre le sida (OPALS) a organisé, mercredi à Salé, une cérémonie dédiée à la sage femme visant à mettre en lumière son rôle important pour la santé des femmes, une ressource aux multiples facettes et un partenaire à part entière essentiel à la société.

Initiée dans le cadre des activités de l'OPALS pour la célébration de la journée mondiale des sages femmes sous le thème "la sage femme et l'environnement", cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage à cette noble profession, en reconnaissance de son rôle fondamental dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles.

A cette occasion, la présidente de l'OPALS, Nadia Bezad, et la représentante du Fonds des Nations Unis pour la population (FNUAP) au Maroc, Marielle Sander ont fait part de leur gratitude envers les sages femmes et leur travail qui va au delà de l'accouchement, et comprend une large gamme d'interventions relative à la santé sexuelle et reproductive.

Liés par un accord de partenariat, l'OPALS et le FNUAP fédèrent leurs efforts pour mettre leurs moyens au profit de l'accès des femmes les plus vulnérables à la contraception et à la promotion des concepts de la santé sexuelle et reproductive.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence de la représentante du ministère de la Santé et de la Protection sociale et la présidente de l'Association des sages femmes, a eu lieu au Centre de traitement ambulatoire de l'OPALS à Salé, un des huit centres existant sur le territoire, dans lesquels sont menées une variété d'actions pour la lutte contre le VIH/ SIDA et la promotion de la santé sexuelle et reproductive, tant sur les plans de la prévention et de l'orientation qu'en matière de prise en charge thérapeutique.