Les élites de la communauté internationale resteront-elles toujours sourdes aux massacres de la population, même dans les camps des déplacés, par le M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda ? Elizabeth May, Députée du Parti vert et les résidents canadiens ainsi que la communauté congolaise du Canada, soucieuse de la justice et du respect des droits de l'homme dans le monde entier ont initié une pétition pour obtenir des sanctions et un soutien humanitaire en partenariat avec Emergency Congo. Aussi, pousser la Communauté Internationale à sanctionner les auteurs qui violent les accords de paix dans l'Est de la RDC. "Signons la pétition E-4992 pour sauver des vies humaines de la RDC". Ils estiment à 10 millions des personnes que le M23 avec ses colistiers rwandais et ougandais des personnes dont leurs vies sont arrachées à cause de cupidité humaine.

Le silence complice de la Communauté internationale sur les massacres de la population en RDC est considéré au Canada comme une insulte envers le peuple de la RDC. Elizabeth May, Députée élue du Parti vert dans la province de Colombie territoire de Britannique, Batekisa Glody et Bata Blanchard des ressortissants congolais et le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), déplorent l'absence de la solidarité affective de la communauté internationale.

Devant cette évidence, une campagne de récolte des signatures et déjà lancé au Canada et un mémo qui accompagne cette pétition sera présentée et défendue au Parlement canadien pour protester contre la neutralité, l'injustice car garder silence face à l'oppression d'un peuple, c'est choisir le camp de l'oppresseur : affirment les pétitionnaires

Ils estiment que la République démocratique du Congo (RDC) est en proie à des conflits meurtriers dans l'Est du pays, dirigés par des groupes armés tels que le M23, causant d'immenses souffrances à la population civile à travers des actes tels que les viols, les massacres et à des conflits ayant déjà entraîné la perte de plus de dix millions de vies humaines.

Le Canada a régulièrement condamné les agressions mondiales, comme en Syrie et en Ukraine, en imposant des sanctions aux oppresseurs tout en fournissant un soutien financier aux victimes, démontrant ainsi son engagement envers la protection des innocents et son leadership pour la recherche des solutions pacifiques. Il est temps, estiment-ils de briser le silence maintenant pour sauver des vies.

Le Canada, une nation de paix est reconnue comme un champion des droits de l'homme et un promoteur de la paix universelle a toujours défendu la cause du peuple affligé dans le monde tel en Syrie, Afghanistan et récemment à l'Ukraine et dans le reste du monde. "L'on ne peut rester neutre face à l'injustice, car garder silence face à l'oppression d'un peuple, c'est choisir le camp de l'oppresseur". "Levons-nous maintenant pour la RDC, ils ont besoin de nous, signons la pétition E-4992 et demandons des sanctions et un soutien humanitaire avec la Plate-forme Emergency Congo, votre signature peut sauver des vies humaines. Ensemble nous pouvons faire la différence", proclament les pétitionnaires.

Ils demandent :

1. D'exercer une pression diplomatique sur les acteurs impliqués dans les violences à l'est du Congo, en condamnant et sanctionnant ceux qui violent les accords de paix, à l'image des mesures prises dans le conflit russo-ukrainien, pour promouvoir des solutions pacifiques et mettre fin au bain de sang qui perdure;

2. Fournir un soutien humanitaire accru, y compris une aide financière et logistique, pour répondre aux besoins urgents des populations civiles affectées par les conflits en RDC;

3. Mettre en place un programme spécial d'immigration pour les civils congolais touchés par la guerre, leur offrant une voie sûre pour reconstruire leur vie au Canada loin des conflits et des violences.