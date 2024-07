Congo-Kinshasa: UDPS - Clotilde Kapinga et Jules Lodi désignés président et rapporteur de commission de gestion de la crise

C'est dans le souci d'établir la paix au sein de l'Union pour la Démocratie et le progrès social (UDPS), que Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a réuni ce dimanche 21 juillet 2024, tous les députés nationaux et sénateurs membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et ceux de sa mosaïque pour aborder la question liée à la crise que traverse actuellement le parti présidentiel. L'objectif principal de cette réunion est de procéder à la conciliation sous format d'une tribune d'expression populaire. Dans cette salle du collège Boboto, situé dans la commune de la Gombe, tous les deux camps en conflit étaient représentés, et voulaient rendre les choses compatibles au sein de leur parti politique.

Au cours de cette rencontre, les parties dans une déclaration finale de la réunion tenue, ont abordé toutes les questions qui les divisent et ont décidé de la "mise en place d'une commission de bons offices qui devra rencontrer les parties en conflit et ce, pour une durée de trois jours".

Il ressort que les députés nationaux Clotilde Kapinga et Jules Lodi ont été respectivement désignés président et rapporteur de ladite commission. Toujours dans le même ordre d'idées, la rencontre décide également de préparer les conditions de la tenue d'une convention démocratique du parti dans un bref délai et de demander aux parties en conflit de s'abstenir de poser des actes qui risqueraient de compromettre la vie de des compatriotes.