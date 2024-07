Afrique: Football féminin - La RDC désignée pour abriter les éliminatoires de la Ligue de champions zone Uniffac

La République Démocratique du Congo a été enfin, désignée pour abriter les éliminatoires de la Ligue de champions féminine de la zone de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (Uniffac), du 16 au 25 août 2024, à Kinshasa. La compétition mettra aux prises les meilleures équipes féminines de la sous-région. La RDC, pays hôte sera représentée par le FCF TP Mazembe de Lubumbashi. Le club congolais aura en face de lui, trois autres challengeurs, qui sont: Diables Noirs de Brazzaville de la République du Congo, Lekie FFC du Cameroun) et l'Atlético Femenino Malabo de la Guinée Équatoriale.

D'après le tirage au sort effectué mercredi, au siège de la Confédération africaine de football (Caf), le TP Mazembe ouvrira les hostilités le 19 août contre les Diables Noirs de Brazzaville. Les Congolaises affronteront ensuite l'Atlético Femenino Malabo le 21 août, avant de clôturer leur parcours contre Lekie FFC le 23 août. Ces éliminatoires de la Ligue des Champions féminine CAF de la Zone UNIFFAC revêtent une importance capitale pour les différentes formations engagées. En effet, les vainqueurs de cette phase qualificative auront l'opportunité de représenter l'Afrique Centrale lors de la phase finale de la prestigieuse Ligue des Champions féminine de la CAF.

Publication de la liste de clubs éligibles à la licence Caf

%

Dans un autre chapitre, conformément à la réglementation liée à l'obtention de licence de club, la CAF a donc dévoilé mercredi, la liste des clubs de football féminin éligibles à la Ligue des Champions féminine de la CAF 2024.

Il s'agit d'une liste de 44 clubs de football féminin ayant rempli avec succès toutes les exigences du système de licence de club de la CAF. Plusieurs éléments sont pris en compte pour l'octroi de la licence de club, notamment la capacité administrative, les infrastructures sportives, le personnel ainsi qu'une bonne gouvernance juridique et financière.

Conformément à cette réglementation, la CAF a également confirmé, plus tôt, la mise en oeuvre réussie du système de licence pour les compétitions interclubs masculines que sont la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

À noter que pour cette saison de la Ligue des Champions féminine de la CAF, 37 clubs se sont engagés pour les qualifications de la compétition sur les 44 éligibles.

Les objectifs de la licence des clubs de la CAF

Pour la Caf, ces licences permettent de promouvoir et améliorer la qualité de tous les aspects du football en Afrique ; de veiller à ce que les clubs disposent de l'infrastructure, des connaissances et des applications appropriées en matière de gestion et d'organisation ; d'adapter et améliorer les infrastructures sportives des clubs ; d'améliorer la capacité économique et financière des clubs, grâce à une gouvernance et à des contrôles adéquats ; d'assurer et garantir la continuité des compétitions internationales des clubs au cours de la saison ; et de permettre le développement entre les clubs en assurant la conformité nécessaire en termes de critères financiers, sportifs, juridiques, administratifs et d'infrastructure.