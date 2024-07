Congo-Kinshasa: Jusqu'où irait la crise au sein de l'UDPS ?

Augustin Kabuya tient mordicus à la Présidence a.i et au Secrétariat général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Depuis quelques semaines, ce membre influent du présidium de l'Union sacrée de la Nation fait face à une fronde qui le pousse vers la porte de sortie. Malgré l'ultimatum de 48h lancé par les secrétaires nationaux et la Convention Démocratique du Parti (CDP) en sigle, rien ne bouge à la 10ème Rue.

Le parti présidentiel se trouve à la croisée des chemins. Si les frondeurs qui ont récemment retiré leur confiance disent ne pas reconnaitre le pouvoir décisionnel à Augustin Kabuya, celui-ci continue de signer des communiqués au nom du parti et détient encore le sceau.

Dans l'un de ses communiqués rendu public le 19 juillet 2024, il ne reconnait pas à son tour la qualité de membres à ceux qui ont décidé pour le compte de la CDP et s'en tient aux disposition statutaire. Visiblement, c'est ce qui lui donnerait le pouvoir de se maintenir aux postes de Président a.i et de Secrétaire Général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS).

Ayant évoqué dans ce document, l'article 30 des statuts de l'UDPS, Augustin Kabuya "rappelle à tous les membres du Parti qu'à l'instar de tous les organes délibérants, les élections législatives de décembre 2023 ayant occasionné, d'une part, l'élection de nouveaux Députés nationaux et des Sénateurs et, d'autre part, la nomination de nouveaux membres du Parti dans le Gouvernement et dans d'autres institutions, le mandat des anciens membres de la Convention Démocratique a cessé de courir. Il en résulte que jusqu'à nouvel ordre, personne ne peut se prévaloir de la qualité de membre de la CDP sans qu'une nouvelle session inaugurale de cet organe du Parti ne soit convoquée par l'autorité compétente."

%

Par ailleurs, il promet selon les prescrits de la résolution n°01/UDPS/CON-EXTRA/23 du Congrès extraordinaire du 26 août 2023, de convoquer dans un bref délai, une session extraordinaire qui permettra à cet organe délibérant du Parti parlant de la Convention Démocratique, de constituer ses nouveaux organes conformément aux dispositions statutaires, et ce, en vue de lui permettre de siéger et de fonctionner dans sa nouvelle configuration.

Loin d'être clôturée, cette affaire a encore du chemin à parcours. La question qui se pose est de savoir quand Austin Kanuya convoquera effectivement le Congrès extraordinaire pour la mise en place de la CDP au sein du parti au pouvoir.