Tunisie: «Aicha» de Mehdi M. Barsaoui en compétition officielle de la 81e Mostra de Venise - Une nouvelle sélection à Venise

«Aicha», le nouveau long métrage de Mehdi M. Barsaoui, a été retenu en sélection officielle de la 81e Mostra de Venise en compétition Orizzonti, annonce les productions Cinétéléfilms dans leur page facebook. Le film produit par Marc Irmer pour la société parisienne Dolce Vita Films et par Habib Attia (Cinétéléfilms) est le deuxième long métrage du réalisateur, après le multiprimé «Un fils» (qui avait notamment valu à l'acteur français Sami Bouajila un prix d'interprétation en 2019 à Venise Orizzonti et les César et Lumière 2021 du meilleur acteur).

Écrit par le réalisateur, le scénario est centré sur Aya qui est coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au sud de la Tunisie. Seule survivante d'un accident, elle décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie à Tunis. Mais sa nouvelle identité est compromise lorsqu'elle devient le principal témoin d'une bavure policière.

Le tournage de «Aicha» a débuté le 7 octobre 2023, entre Tozeur et Tunis, avec côté casting Fatma Sfar, Yasmine Dimassi, Hela Ayed et Nidhal Saadi. La direction de la photographie a été assurée par le Français Antoine Héberlé (nominé au Lumière 2017 de l'Image pour «Une vie» et prix Vulcain à Cannes en 2013 pour «Grigris»).

Né en 1984 à Tunis, Mehdi M. Barsaoui est diplômé en montage de l'Institut supérieur des arts multimédias de Tunis et de la DAMS de Bologne. Avant ses deux longs métrages il avait réalisé trois courts métrages sélectionnés et primés dans plusieurs festivals internationaux.

Bon vent !