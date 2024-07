Tunisie: Fret maritime international - Une hausse de plus de 200 %

5.318 dollars pour la semaine serait le coût de l'expédition d'un conteneur standard de 40 pieds, soit une hausse de 220 % par rapport à l'année précédente.

À titre de comparaison, au cours de la semaine se terminant le 21 décembre 2023, le prix moyen de l'expédition était d'environ 1.661 dollars. L'indice composite « Drewry » a augmenté de 4 % la dernière semaine de juin et de 256 % par rapport à la même semaine l'année précédente. Malgré son sommet à 5.318 dollars, il reste encore 49 % en dessous du pic de la pandémie de Covid-19 de 10.377 dollars par conteneur en septembre 2021, mais 274 % au-dessus du prix moyen de 2019 de 1.420 dollars.

Depuis le début de l'année, la moyenne de l'indice composite est de 3.579 dollars par conteneur de 40 pieds, soit 831 dollars de plus que la moyenne sur 10 ans de 2.748 dollars, gonflée par la période exceptionnelle du Covid-19 entre 2020 et 2022. Selon le « Drewry Liner Index », les tarifs d'expédition de Shanghai à Rotterdam s'élevaient à 7.322 dollars par conteneur de 40 pieds, ceux de Shanghai à Los Angeles et de Shanghai à New York à 6.673 dollars et 7.827 dollars respectivement.

Les tarifs de Rotterdam à Shanghai, de Shanghai à Gênes et de New York à Rotterdam s'élevaient respectivement à 676, 7.102 et 640 dollars par conteneur, tandis que le coût d'un conteneur de Rotterdam à New York était de 2.044 dollars.

Selon le « Baltic Index », qui surveille les tarifs de transport maritime au niveau mondial sur plusieurs grandes lignes passant par les océans Pacifique et Atlantique et par le canal de Suez, les tarifs ont augmenté de 235 % cette année, le coût du transport d'un conteneur standard de 40 pieds atteignant 4.508 dollars au début de juillet, contre 1.341 dollars à la fin de décembre 2023.

Cet indice rapporte que les tarifs d'expédition ont connu des baisses significatives au cours de l'année écoulée, atteignant des niveaux bas en octobre à environ 1.048 dollars par conteneur. Ils ont ensuite progressivement augmenté, avec quelques périodes de correction des prix, pour atteindre les niveaux actuels.