Tunisie: Ministère de l'économie - Vers l'élaboration du plan de développement 2026/2030

Intervenant au cours d'une séance de travail tenue, hier, avec les partenaires de la Tunisie, les bailleurs de fonds étrangers et des représentants d'institutions financières régionales et internationales, Ouerghi a mis l'accent sur la nécessité d'adopter une nouvelle méthodologie s'appuyant sur des objectifs en harmonie avec ceux du développement durable.

La ministre a passé en revue, à cette occasion, les grandes orientations de développement fixées par le gouvernement et les réformes envisagées dans le cadre d'une vision de développement global et durable. Et d'ajouter que ces orientations et réformes sont axées sur le développement du processus de transition énergétique, la lutte contre les changements climatiques, notamment au niveau des ressources en eau, le développement de l'infrastructure de base, l'amélioration du climat des affaires et de l'investissement, le soutien des petites et moyennes entreprises (PME), la réforme des entreprises publiques, la digitalisation et la simplification des services administratifs, la libéralisation de l'entrepreneuriat et l'amélioration des conditions sociales.

Ouerghi a évoqué, à cet égard, la nécessité d'identifier les priorités et les objectifs afin de favoriser la rentabilité économique et sociale, appelant les partenaires de la Tunisie à continuer à cordonner avec la Tunisie, afin de permettre la mise en oeuvre de programmes favorisant la réalisation des objectifs escomptés.

De leur côté, les participants ont réitéré l'engagement de leurs institutions à poursuivre l'appui à la Tunisie dans son processus de réforme et de développement. Ils ont exprimé leur volonté d'intensifier la coordination et la concertation afin de favoriser l'efficience des programmes de partenariat techniques et financiers.