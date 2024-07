Tunisie: Mercato - Achouri signera-t-il à Côme?

Cesc Fàbregas, coach du promu de Serie A, a coché le nom de l'attaquant international tunisien.

Elias Achouri est dans les petits papiers du néo-coach de Côme, Cesc Fàbregas. Le technicien du promu italien a coché le nom de l'attaquant tunisien, assez bon la saison passée avec Copenhague, club danois où l'ailier gauche de 25 ans a signé cinq buts et délivré 16 passes décisives (toutes compétitions confondues, Ligue des Champions comprise).

Aux dernières nouvelles à présent, les tenants de Côme auraient proposé 3 millions d'euros mais le club employeur de Achouri ne semble pas vendeur à ce prix, d'autant plus qu'outre le club lombard, Southampton et Besiktas sont à l'affût. L'autre possibilité pour Achouri serait de prolonger au FC Copenhague qui lui a proposé une rallonge jusqu'en 2028 (soit une année de plus que son mandat actuel qui s'achève en 2027) en plus d'une revalorisation salariale. Il va sans dire bien entendu que c'est coach Jacob Neestrup qui désire conserver le joueur. Attendons voir.

Driss Mizouni : «Retrouver le Team Tunisie»

Le milieu Driss Mizouni, néo-sociétaire d' Oxford United et transfuge d'Ipswich Town, s'est récemment livré sur ses ambitions en Equipe de Tunisie et a affiché son optimisme en club sur les colonnes d'Africafoot. Ce faisant, après son prêt de deux saisons à Leyton Orient, le Tunisien de 23 ans débute une nouvelle aventure et tentera de tracer son sillon en Championship: « Mon objectif principal est de m'assurer un temps de jeu permanent en Championship.

C'est un championnat que je connais depuis 2017-2018 avec Ipswich Town. Ce sera une saison difficile pour nous afin d'assurer le maintien qui est le premier objectif de club. Maintenant, surtout, le Team Tunisie restera toujours l'un de mes premiers objectifs, ça reste toujours un rêve et une fierté pour moi de jouer pour mon pays.

J'ai déjà été présélectionné l'année dernière mais j'espère être appelé avec le groupe car jouer la CAN 2025 et le Mondial est plus que valorisant pour moi». La saison passée, à Leyton (le joueur ayant été cédé sous forme de prêt), Mizouni avait été élu joueur de la saison. Enfin, rappelons qu'il a signé un contrat de trois ans avec Oxford alors que sur Transfermarkt, Mizouni est valorisé 400.000 euros.

La filière «sang et or» pour le WAC et Raja

Le défenseur Oussema Bouguerra, sociétaire de l'EST et ex-attaquant de l'Olympique de Béja et de la Jeunesse Sportive Kairouanaise, pourrait opter pour le WAC. Redevable de deux années de contrat à l'Espérance, Bouguerra, 26 ans, n'a pas jusque-là arraché une place de titulaire avec le champion de Tunisie en titre et serait dans le viseur du Wydad Casablanca. Passons à présent au club concurrent du WAC, le Raja de Casablanca. Les Aigles Verts ont ainsi mis la main sur Hani Amamou. Libre de droit, Amamou, ex-joueur du CSS, âgé de 26 ans, a conclu un engagement de deux ans avec le Raja.

Chamakhi et Skander Laâbidi sur le marché

L'attaquant Yassine Chamakhi est désormais libre de droit après résiliation de son mandat avec l'ESS. N'ayant pas touché ses dus, l'ex-avant du CA, OB et Ahly Tripoli, 29 ans, a saisi la commission des litiges par le passé proche. Buteur à une seule reprise la saison précédente, Chamakhi se retrouve maintenant sur le marché, telle une opportunité à saisir.

Quant à l'Etoile, elle poursuit son opération dégraissage avec les départs de Mbé, Vinny, Sidibié, Ben Njima, Ben Hassine, Jaziri et Bouazra. Autre joueur ayant résilié son engagement d'un commun accord, le défenseur du CA, Skander Laâbidi, est désormais sur le marché. Notons que l'arrière de 25 ans a renoncé à un montant conséquent en contrepartie de l'obtention de son bon de sortie.

L'ESZ prend Charfi

Le gardien de but Seïfeddine Charfi a paraphé un engagement d'un an avec l'Espérance Sportive de Zarzis. A 29 ans, l'ex-portier du CA et de l'USBG entame donc une nouvelle expérience.