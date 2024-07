Nigeria: Des réponses locales pour réduire la malnutrition infantile

communiqué de presse

Depuis le mois d'avril 2024, les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) ont pris en charge un nombre record d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans le nord du Nigeria.

Elles leur fournissent des soins vitaux et tentent de renforcer des réponses locales à la malnutrition infantile. C'est le cas dans l'État de Kebbi, où nos équipes sillonnent les routes pour sensibiliser à la recette du « Tom Brown ».

Comme les autres États du nord du Nigeria, Kebbi a connu cette année un pic colossal de cas de malnutrition. En mai, près de 1 000 enfants ont été hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère dans le centre de réhabilitation nutritionnelle intensive (CRENI) mis en place par MSF à l'hôpital de Maiyama - soit une augmentation de 80 % par rapport à la même période l'année dernière. La tendance s'est confirmée en juin et juillet, avec plus de 260 patients admis au cours de la deuxième semaine de juillet. Le centre de 210 lits a dépassé sa capacité maximale et les enfants doivent régulièrement partager des lits.

En plus de cette structure dédiée au traitement intensif de la malnutrition, plus de 11 000 enfants étaient suivis, mi-juillet, dans le cadre du programme de nutrition ambulatoire soutenu par MSF dans cinq autres centres de santé de l'État de Kebbi.

« Au-delà de la prise en charge, l'ampleur de la crise exige de gros efforts de prévention, explique Maryam Muhammad, responsable de l'équipe de promotion de la santé de MSF à Kebbi. C'est pourquoi nous menons également des activités communautaires, afin d'aider les parents à éviter le pire pour leurs enfants ».

Une solution locale contre la malnutrition

Quatre jours par semaine, Maryam et son équipe sillonnent les routes de Kebbi, leur voiture remplie de tables et de vaisselle ainsi que de graines de soja, de sorgho, d'arachides, de feuilles de moringa et d'huile de palme. « C'est tout ce dont nous avons besoin pour la recette du Tom Brown », dit-elle sur la route de Maishaika, un village situé à une quarantaine de kilomètres du centre de traitement nutritionnel de MSF.

La recette du Tom Brown est basée sur un ratio simple : 6 mesures de sorgho ou de millet, 3 mesures de graines de soja et 1 mesure de noix moulues. Ces ingrédients sont cultivés dans le nord du Nigeria et disponibles sur les marchés locaux. © Georg Gassauer/MSF

Basé sur une recette traditionnelle nigériane connue sous le nom de 'Kwash pap', le Tom Brown est une farine consommée sous forme de porridge, composée d'ingrédients nutritifs cultivés dans le nord du Nigeria et disponibles sur les marchés locaux. La recette a été améliorée au fil des ans par les nutritionnistes pour devenir un outil utile et efficace dans la prévention et le traitement de la malnutrition aiguë modérée. Des études menées au Nigeria en 2022 et 2023 [1] ont révélé des résultats positifs ; le recours au Tom Brown pouvant même, pour un coût identique, atteindre plus d'enfants que les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi tels que la pâte d'arachide.

Former les mères... et les pères

Après 35 minutes de trajet, la jeep se gare à Maishaika. Quelques minutes plus tard, l'équipe se met en action : les tables, les chaises et les ingrédients sont déballés et installés. Des volontaires vont de maison en maison pour appeler les villageois. En un clin d'oeil, la petite place du village se transforme en étal de marché et une centaine de femmes se joignent à l'assemblée.

Maryam commence par expliquer ce qu'est la malnutrition et comment la combattre. Rapidement, elle demande à une femme de l'assistance de la rejoindre pour préparer une recette qui permettra de lutter contre la malnutrition : le Tom Brown.

En fonction de la disponibilité sur le marché, des préférences et des moyens de la famille, des ingrédients supplémentaires (huile de palme, feuilles de moringa, lait de vache ou viande) peuvent être ajoutés pour fournir de l'énergie et des nutriments supplémentaires à l'enfant. Mais pour des familles confrontées à une inflation galopante - la plus élevée de ces trois dernières décennies [2] - qui entraîne une augmentation continue du prix des denrées alimentaires, rajouter des ingrédients n'est pas toujours possible.

« Au début, certains hommes s'inquiétaient du type de message qui serait diffusé pendant les sessions avec les femmes. Certains disaient à leurs épouses de ne pas venir. Nous avons donc décidé d'organiser des sessions spécifiques avec eux, afin de leur montrer ce que nous faisons et ce que nous disons, explique Maryam. Pour des raisons culturelles, nous devons séparer les séances. Mais il est essentiel qu'ils participent, car ce sont eux qui approvisionnent la famille [en nourriture]. »

Miser sur la promotion

Après une heure de démonstration avec les femmes, les enfants sont rapidement examinés à l'aide du MUAC, un bracelet qui permet de mesurer la circonférence du milieu et de l'extrémité du bras. Parmi les 28 enfants dépistés ce jour-là, plus d'un tiers sont orientés vers le programme de nutrition thérapeutique de MSF.

« Ce genre de démonstration culinaire est crucial car les gens comprennent qu'ils peuvent protéger leurs enfants de la malnutrition aiguë plutôt que de les amener dans un centre pour les traiter, continue Maryam. Au-delà des soins, il faut promouvoir des approches durables pour réduire la malnutrition. Nous savons que les personnes que nous formons aujourd'hui transmettront la recette à d'autres. »

Village de Maishaika, État de Kebbi, où l'équipe de promotion de la santé de MSF a organisé une démonstration de la recette du Tom Brown, le 31 janvier 2024. © Georg Gassauer/MSF

Entre janvier et mai 2024, Maryam et son équipe ont organisé 554 sessions de sensibilisation dans la région de Kebbi. Plus de 13 300 personnes y ont participé - parmi lesquels 1 461 hommes.

La promotion d'une alimentation adéquate des nourrissons est essentielle, au même titre que le renforcement de l'accès aux soins de santé et de la sécurité alimentaire. Selon des statistiques récentes [3], près de 4,4 millions d'enfants de moins de cinq ans ont souffert de malnutrition aiguë entre mai 2023 et avril 2024 dans le nord du Nigeria.

