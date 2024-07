Ethiopie: La Finlande cherche à renforcer sa coopération bilatérale avec le pays

L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Antila, a exprimé le désir de son pays de consolider la coopération bilatérale avec l'Éthiopie dans divers secteurs de développement.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadrice Antila a également salué le projet de développement du corridor massif en cours en Éthiopie, qui vise à améliorer l'image d'Addis-Abeba.

Selon M. Antila, l'Éthiopie et la Finlande jouissent de 30 ans de relations diplomatiques et d'une forte coopération bilatérale dans divers domaines du développement.

L'ambassadrice a déclaré que les deux pays ont un partenariat bien établi, en particulier dans des domaines de développement tels que l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'éducation, l'agriculture et l'administration foncière numérisée, ainsi que dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (TVET).

Elle a en outre réitéré l'engagement de la Finlande à renforcer la coopération bilatérale existante avec l'Éthiopie.

"Nous avons une coopération très étroite, de grands programmes communs et des partenariats bien établis depuis longtemps. En fait, nous célébrons cette année le 30e anniversaire de notre coopération dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, avec le projet phare de co-lavage en cours ici en Éthiopie", a souligné l'ambassadrice.

L'ambassadeur Antila s'est également engagé à soutenir les efforts de développement en cours en Éthiopie pour moderniser la société et embellir le pays.

En outre, l'ambassadeur a souligné que la Finlande soutient l'Éthiopie pour ses efforts dans la promotion de la démocratie et d'un processus de consultation à l'échelle nationale, supervisé par la Commission éthiopienne du dialogue national.

Mentionnant l'économie circulaire éthiopienne qui a été lancée la semaine dernière, l'ambassadeur a révélé que la Finlande va soutenir cette économie circulaire nationale à travers le fonds d'économie circulaire de la Banque africaine de développement (BAD).

Rappelons que l'Éthiopie a lancé une feuille de route nationale pour l'économie circulaire afin de libérer tout le potentiel de l'économie circulaire du pays en créant un environnement favorable.

L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage des matériaux et des produits existants le plus longtemps possible, a-t-on appris.

Interrogée sur le développement en cours du corridor dans la capitale éthiopienne, l'ambassadrice finlandaise a salué le pays pour son projet de développement massif du corridor visant à améliorer l'image d'Addis-Abeba.

M. Antila espère que le projet de développement du corridor rendra Addis-Abeba beaucoup plus belle et ouvrira la voie à un bon système de transport public, étant donné que la capitale est le siège de l'Union africaine ainsi que de diverses organisations internationales.