Gambie: Le président Barrow reçoit la Commission Nationale des Droits de l'Homme pour la réunion de rapport annuel

Mardi matin, la Commission Nationale des droits de l'Homme (NHRC) a rendu une visite de courtoisie à Son Excellence le Président Adama Barrow a la Résidence Présidentielle à Banjul.

Au cours de la réunion annuelle avec le chef de l'État, le président Adama Barrow a souligné l'importance du respect des droits de l'Homme pour notre démocratie. Il a déclaré que le gouvernement est un partenaire important de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (NHRC), malgré les défis qui l'accompagnent. Il a assuré le président de la Commission, Mr Emmanuel Joof, de la foi de son gouvernement dans les principes et la volonté politique de promouvoir et de protéger les droits de l'Homme.

D'autres questions pertinentes relatives aux droits de l'Homme, telles que la violence sexuelle et sexiste, la consommation de drogues illicites et la montée des discours de haine sur les médias sociaux, ont été abordées.

Le président a également informé la Commission Nationale des Droits de l'Homme que son gouvernement est tolérant et focalise ses efforts sur la préservation et la promotion du droit des citoyens au développement et sur les défis économiques auxquels ils sont confrontés.

En outre, le président Barrow a souligné le rôle crucial des médias dans la présentation d'une image positive du pays pour les bonnes raisons. Il a mis en évidence les progrès réalisés par le gouvernement dans divers domaines de la gouvernance et de la liberté de la presse. Il a noté que les médias ont un impact sur les idées et conceptions populaires. Il a exhorté le Conseil National pour l'Education Civique à renforcer ses programmes d'éducation civique, et ce, en vue de sensibiliser les citoyens à leurs droits et à leurs responsabilités dans la résolution des problèmes.

Le commissaire Joof a félicité l'administration Barrow pour les progrès considérables a accomplis dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Il a également encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à soutenir la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (NHRC) existe depuis cinq ans et a pour mission principale la promotion et la protection des droits de l'Homme en Gambie. Le président Barrow a exprimé sa gratitude à la Commission pour ses réalisations et l'a encouragée à rester impartiale dans l'exercice de ses fonctions.