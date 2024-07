Tunisie: Azzedine Ben Yacoub - « Je revendique mon opportunisme pour la Tunisie »

Mercredi 24 juillet a démarré la cinquième édition du festival du tourisme sportif et culturel, à l'initiative de l'Association «al-Irada pour la culture et le développement à Srandi» dans la délégation de Djerba-Adjim et qui se prolongera jusqu'à vendredi, avec le concours de Azdine Ben Yacoub qui nous a accordé cet entretien.

C'est un festival qui tombe à pic entre deux dates importantes...

Ce festival est un cadeau du ciel, parce que sa date coïncide avec deux occasions très importantes : la fête de la République en Tunisie et l'ouverture des jeux olympiques Paris 2024. La fête de la République est célébrée par le départ du «20 km trail de Srandi» pour ainsi dire, en prélude au lancement des Jeux olympiques Paris 2024 qui seront, en duplex avec Srandi grâce à un tour de force. Une réplique de la flamme olympique ouvrira même la voie aux Foulées Olympiennes du 7 km pour tous après lecture par des jeunes du village de la Charte Olympique ! Je souhaite d'ailleurs beaucoup de chance aux athlètes qui vont représenter la Tunisie aux J.O 2024.

Parlez-nous des foulées olympiennes.

Le 25 juillet, il n'y a aucun marathon au monde ; nous sommes les seuls à organiser les foulées olympiennes à cette date. Autre particularité de ce marathon, c'est que c'est aussi un projet social puisque c'est un événement où tout le monde peut participer gratuitement contrairement aux autres marathons. C'est un marathon gratuit où les athlètes bénéficient de toute la logistique, les ravitaillements et les médailles.

D'aucuns disent que vous êtes « opportuniste »!

Je suis opportuniste au profit de mon pays et de son image, de son sport et de son tourisme, et je revendique cet opportunisme pour la Tunisie. Vous savez, c'est très dur de tenir l'organisation des marathons pendant 15 ans. Ce qui me sauve, c'est ma passion pour le sport et la culture et cet amour que je porte pour ce pays.