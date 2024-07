Algérie: Rebiga remet un message de condoléances du président de la République au président vietnamien

Alger — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, assiste les 25 et 26 juillet à Hanoï (Vietnam) aux obsèques du Secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyen Phu Trong, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Le ministre a "rencontré le président vietnamien, M. To Lam, à qui il a remis le message de condoléances adressé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lui transmettant ses salutations fraternelles et ses sentiments de compassion et de solidarité avec le peuple vietnamien ami dans cette douloureuse épreuve", a précisé le communiqué.

Le président vietnamien a, par ailleurs, "appelé de ses vœux au développement de la coopération bilatérale entre les deux pays pour la hisser au niveau des potentialités et de la qualité des relations historiques entre l'Algérie et le Vietnam".

Selon le communiqué, M. Rebiga et la délégation l'accompagnant "assistent aux obsèques du Secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, qui ont lieu les 25 et 26 juillet 2024 à la Maison funéraire nationale à Hanoï, en présence de leaders et de responsables de haut rang de plusieurs pays".