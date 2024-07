Ile Maurice: L'opposition en consultation pour la séance de mardi

Encore une séance parlementaire mardi prochain. Toutefois, les députés de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates n'ont pas encore confirmé s'ils assisteront à cette séance, sauf Nando Bodha, le leader du Rassemblement Mauricien.

Ils étaient tous absents, mardi, en protestation contre le seating arrangement et la situation concernant la suspension de Rajesh Bhagwan, d'Ehsan Juman et de Joanna Bérenger. Xavier-Luc Duval et Patrice Armance, eux, étaient présents.

Il n'y a donc pas eu de Private Notice Question (PNQ) en l'absence du leader de l'opposition, Arvin Boolell. Il n'y avait pas non plus de réponses orales pour les questions déposées par les députés absents. De plus, les débats sur le Finance Bill se sont déroulés sans l'intervention des élus de la minorité. Toutefois, les parlementaires devront avoir une réunion au cours de la semaine pour décider de leur présence mardi prochain au Parlement.

Arvin Boolell nous dit qu'il attend également une réponse du Leader of the House par intérim, Steven Obeegadoo. «Attendons la réponse du Leader of the House. J'espère que le bon sens va prévaloir. Il doit prendre ses responsabilités. Nous voulons faire notre travail et nous ne demandons pas de faveur. Nous voulons juste que nos droits soient respectés». Il sera en consultation avec les députés de cette alliance pour décider quoi faire, mais Arvin Boolell maintient que rien n'empêche une PNQ mardi matin.

«Nous devons également être à l'écoute de la population. Nous devons faire notre travail. Cependant, si nous nous rendons au Parlement sans que les conditions aient changé, ce sera fait sous protestation», insiste-t-il.

Les députés avaient jusqu'à 14 heures mercredi après-midi pour déposer leurs questions au bureau du clerk pour la séance de mardi prochain. Une bonne partie des parlementaires, même ceux de l'opposition, ont envoyé des questions pour la semaine prochaine. Patrick Assirvaden, le whip de l'opposition, est de ceux-là.

«J'ai envoyé mes quatre questions afin de savoir comment le tirage au sort des questions se déroulera. Adrien Duval a pris l'engagement qu'il veillera personnellement à ce que ce tirage, tant contesté sous Sooroojdev Phokeer, se déroule dans les meilleures conditions. D'ailleurs, je maintiens qu'il se faisait sans transparence. Donc, j'irai voir comment le nouveau speaker veillera personnellement sur le tirage au sort des questions.»

Le chef de file du Mouvement militant mauricien au Parlement, Aadil Ameer Meea, affirme également que ses collègues et lui ont envoyé des questions, bien qu'il n'y ait encore aucune confirmation de la présence des élus de l'opposition. «Au cas où nous serions absents, les ministres et le Premier ministre seront dans l'obligation de déposer des réponses écrites.» Toutefois, le député mauve maintient qu'il y aura des consultations entre eux pour décider quelle attitude adopter envers le speaker, plus particulièrement après la motion pour que le bureau du Directeur des poursuites publiques enquête sur les trois députés suspendus.

Nando Bodha, aussi membre de Linion Moris, était également absent mardi. Cependant, il fera son retour la semaine prochaine pour participer aux travaux. «Je voulais connaître l'attitude du gouvernement et du speaker. J'ai envoyé une lettre au Premier ministre et au speaker mardi avec des demandes. J'attends toujours les réponses. En attendant, j'irai au Parlement pour jouer mon rôle de parlementaire.» Il a réclamé le retour des députés suspendus, une réunion entre des représentants de l'opposition et le speaker, le respect pour le poste de Deputy Speaker et les droits des élus de la minorité.