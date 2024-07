Congo-Brazzaville: Festival international bilili pour tous - La première édition se prépare

Le comité d'organisation du Festival international bilili pour tous invite les cinéastes du monde entier à soumettre leurs oeuvres. L'appel à films, ouvert du 20 juillet au 30 septembre, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous qui se déroulera en 2025 en République démocratique du Congo.

Le Festival international bilili pour tous se veut un rendez-vous annuel, où la diversité et l'inclusion sont au coeur de la programmation. A cet effet, les cinéastes peuvent soumettre à la fois des anciens comme des récents films. « Peu importe l'année de production de votre film, nous sommes impatients de découvrir vos créations uniques et inspirantes, qui reflètent la richesse et la diversité du monde du cinéma ; et de les partager avec un large public », a confié l'organisation.

Les catégories de compétition pour lesquelles les cinéastes peuvent soumettre leurs oeuvres sont : court métrage fiction, court métrage documentaire, long métrage fiction, long métrage documentaire, court métrage animation, long métrage animation. On note également une catégorie dédiée au reportage.

Pour sa première édition, le Festival international bilili pour tous aura pour thème « Amenons le cinéma partout et pour tous ». Il s'agit d'une invitation à explorer les différentes formes d'expression cinématographique et à promouvoir l'accès à la culture pour tous. « Nous croyons en la puissance du cinéma pour rassembler les individus, susciter des émotions et ouvrir des horizons », souligne le promoteur de cette initiative.

Dans cet élan, au-delà de la promotion des cinéastes et de leurs oeuvres, le Festival international bilili pour tous compte organiser des séances de projection de films au profit notamment des personnes en situation de handicap et de celles vivant dans des milieux ruraux où les salles de cinéma sont rares.