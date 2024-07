Afrique: ONU - Réduire les dépenses en armement et sauver les ODD

La vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) a exhorté les dirigeants mondiaux à réorienter les ressources allouées à la guerre vers les initiatives de paix et de développement.

Amina Mohammed a appelé à une action immédiate et décisive pour sauver les Objectifs de développement durable (ODD) chancelants. « Les conflits à Gaza, au Soudan, en Ukraine et au-delà provoquent des pertes en vies humaines dévastatrices, détournent l'attention politique et les rares ressources des efforts visant à mettre fin à la pauvreté et à éviter une catastrophe climatique », a-t-elle déclaré, lors du segment ministériel du Forum politique de haut niveau (HLPF) sur le développement durable. Amina Mohammed a souligné la nécessité de réduire les budgets militaires et de canaliser les fonds vers la paix et le développement.

Les ODD

Soulignant l'état critique des ODD, Amina Mohammed a relevé que seulement 17% des cibles sont en bonne voie à l'approche de l'échéance de 2030. « Les générations futures méritent plus de 17 % d'un avenir durable », a-t-elle déclaré, décrivant une stratégie pour une accélération urgente afin de respecter l'échéance de 2030 pour les objectifs. A savoir : investir dans la paix, en réorientant les ressources politiques et des conflits vers les efforts de développement ; tenir les promesses de ne laisser personne de côté ; appeler les nations à agir, en s'attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de la faim; en étant créatif et audacieux ; aider à réaliser les objectifs ; s'engager au dialogue. Au cours de son segment ministériel de trois jours, le HLPF tiendra un débat général sur le thème "Du sommet des ODD au sommet du futur".