Les présidents des clubs de football féminin congolais s'inquiètent de l'avenir de leurs équipes. Malgré leurs investissements constants, le manque de cohésion entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football (Fécofoot) met en mal leur engagement. Dans une déclaration, ils leur ont demandé de s'asseoir autour d'une table afin de régler les différends qui les opposent.

Reçu le 22 juillet par le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, puis le lendemain par le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas, le collectif des dirigeants du football féminin dit défendre uniquement l'intérêt de leurs clubs et garantir l'avenir des athlètes. Il souhaite que les compétitions se déroulent normalement et que les meilleures soient récompensées afin d'encourager les bonnes volontés.

Selon son président, Gatsé Obambi, il est nécessaire de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui minent le football congolais car « le linge sale se lave toujours en famille ». Il tient à rappeler que leur collectif ne souhaite pas s'ingérer dans des interprétations infondées de la situation mais travaille uniquement pour défendre l'intérêt du football féminin, en particulier, et promouvoir ce sport dans son ensemble, en général.

« Nous ne voulons pas rentrer dans certains débats mais nous voulons simplement le bien être du football féminin car, ces filles ne vivent que de cela. Le président de la République a décrété l'année 2024 celle de la jeunesse, alors pourquoi l'on veut punir ces filles? La finale de la Coupe du Congo, qui est une compétition de la République, aura lieu le 14 août mais le ministre a fermé les stades. De l'autre côté, la Fédération fait jouer les éliminatoires au stade du centre d'Ignié et nous continuons à investir. On se demande finalement si la finale aura lieu et si les meilleures seront récompensées », s'est interrogé Gatsé Obambi.

Il a, d'ailleurs, indiqué qu'une déclaration plus explicite sera publiée dans les prochains jours afin non seulement de clarifier leur position mais également pour renouveler leur volonté à militer pour l'intérêt et le développement du football féminin.

Ce collectif regroupe, en effet, les dirigeants de plusieurs clubs féminins dont ceux de Galactic Excellence, La Source, CSB Moutsanga ou La Colombe. « Je prends l'exemple de mon club Galactique Excellence puisque depuis le 12 février, les filles sont internées et j'assure toutes les dépenses. Mais actuellement, je ne sais pas si elles vont finir le programme de cette année. C'est le moment de nous éclaircir. Nous ne sommes ni pour ni contre personne mais nous sommes pour le bien du football », a-t-il ajouté.

Il faut noter que malgré l'incertitude concernant l'achèvement ou pas des compétitions nationales, certains clubs de football féminin comme Galadtic Excellence et FC Colombe se préparent à prendre part au challenge « Ndembo ébalé ya Congo », sous le patronage des mairies de Kinshasa et de Brazzaville. Cette compétition mettra aux prises six clubs de ces deux villes, les plus proches du monde.