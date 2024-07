Congo-Brazzaville: Transferts - Yann Mabella de retour au Luxembourg

L'attaquant international congolais revient au Racing Union, deux ans après avoir quitté la première division luxembourgeoise.

Après deux saisons mitigées à Virton et Mannheim, Yann Mabella revient au Luxembourg où il avait brillé entre 2019 et 2022 (54 buts et 18 passes décisives en 87 matches). Avec18 réalisations lors de sa dernière saison, Mabella avait brillé et également contribué à la victoire finale en Coupe du Luxembourg.

L'ancien Nancéien avait rejoint Virton en deuxième division belge à l'été 2022, mais son expérience s'était soldée par une double déception : seulement 4 buts et une relégation en D3.

Son rebond en deuxième division allemande, en juillet 2023, n'aura pas été plus heureuse, avec seulement 4 apparitions et 74 minutes de jeu avec l'équipe première du Waldhof Mannheim. Souhaitons plus de réussite à l'attaquant de 28 ans, qui tentera désormais d'être compétitif pour la reprise du championnat, le 4 août.