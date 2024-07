Sénégal: Jo paris2024 / Cérémonie de remise de drapeaux - Le pays encense ses athlètes

La traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national aux athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques (JO) Paris2024 a eu lieu hier, mercredi 24 juillet, dans les jardins de la Résidence de l'Ambassadeur du Sénégal à Paris. Une occasion saisie par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), par la voix de son vice-président Ibrahima Wade, et la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, d'encenser la bande à Louis François Mendy et Combe Seck (porte-drapeaux), dans une ambiance empreinte de sobriété, savamment recherchée pour la quiétude des athlètes.

(PARIS, France) - Le ton est donné. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Diène Gaye, lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux 11 athlètes sénégalais, leur a rappelé les valeurs de l'olympisme mais aussi celles qui fondent la nation sénégalaise. Tout comme Ibrahima Wade, vice-président du CNOSS, elle a appelé Louis François Mendy et autres Combe Seck, porte-drapeaux à se transcender pour représenter dignement le Sénégal.

KHADY DIENE GAYE AUX ATHLETES

«Soyez fiers ! Soyez forts !»

«Vous avez l'honneur de porter les couleurs de notre prestigieuse nation. Ce drapeau symbolise notre présent et notre avenir ; nos espérances et nos rêves. Alors, je vous exhorte à le porter, à le hisser aux cimes de l'excellence, en faisant preuve d'endurance, de bravoure car tel est le legs précieux des générations passées qui mérite d'etre entretenu», a déclaré la ministre des Sports.

%

Et d'ajouter : «faites preuve de solidarité, de courage et de détermination parce que c'est ça être Sénégalais. Alors soyez fiers ! Soyez forts !».

Le CNOSS et l'Etat, main dans la main

Prenant la parole avant le ministre des Sports, Ibrahima Wade a révélé les points de convergence et surtout la complicité entre le CNOSS et l'Etat qui a abouti à un résultat positif.

«Onze d'entre eux sont revenus drapés du manteau de ceux qui ont rempli leur devoir, ils sont devant vous, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, plus motivés que jamais à représenter dignement notre cher Sénégal. Je saisis cette occasion pour leur adresser, au nom du président Mamadou Diagna Ndiaye, Président du CNOSS et au nom de tout le mouvement sportif, nos vives félicitations pour les performances acquises de haute lutte.

Pour leur réussite, l'Etat du Sénégal a déployé d'importants moyens afin de leur permettre d'aller à travers les continents, se frotter à la dure concurrence des compétitions régionales, continentales et mondiales. Nous en sommes reconnaissants au Chef de l'Etat et à tout le Gouvernement, car nous savons combien les priorités sont nombreuses. Nous mesurons à sa juste valeur les efforts consentis», indique-t-il.

Et d'ajouter : «malgré les contraintes budgétaires, le Gouvernement, à travers vous, Madame le ministre, a tenu à garantir à nos athlètes et à l'encadrement, des primes de préparation, de qualification et de participation conséquentes et appréciées comme il sied».

Octroi de bourses supplémentaires

«Aux cotés de l'Etat, le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais a tenu à jouer sa partition, conformément à sa position dans l'architecture sportive au Sénégal et comme le lui assignent ses statuts et règlements. Ainsi, au-delà des bourses traditionnelles de la Solidarité Olympique, le CNOSS a, durant cette Olympiade, octroyé des bourses supplémentaires aux bénéficiaires de la Solidarité Olympique et à d'autres athlètes, bourses destinées intégralement à leur préparation», a révélé M. Wade.

«C'est à la conjonction des efforts de l'Etat et du mouvement olympique, combinée à la qualité de nos athlètes, à l'encadrement des entraineurs et techniciens, mais aussi au travail acharné des Fédérations nationales, que nous devons d'avoir cette belle délégation d'athlètes en Athlétisme, Canoé Kayak, Escrime, Natation, Judo, Taekwondo, Tennis de table, reflétant l'option pluridisciplinaire de notre pays».

Cap sur Los Angeles 2028

«Comme vous nous y avez déjà invité, dès la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vos équipes et celles du CNOSS enclencheront le processus de préparation et de participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028. Cela passera par un bilan sans complaisance de la préparation et de la participation aux Jeux de Paris. Ainsi place sera faite à la nécessaire planification dans nos politiques sportives, au regard des enjeux à venir, parmi lesquels les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, premier événement olympique en terre africaine, et qui se prépare activement, conformément à la feuille de route arrêtée avec le Comité International Olympique (CIO).

La révision des textes devant aboutir à la révision du cadre juridique régissant le sport au Sénégal, que vous avez initiée, est un beau présage de votre volonté de faire franchir au sport sénégalais un nouveau cap. Comme toujours, le CNOSS tiendra son rôle à vos côtés, soyez en assurés.

Vous nous avez conviés, aujourd'hui, au rituel de la remise du drapeau National. C'est un moment solennel de communion entre l'Autorité qui incarne la souveraineté nationale, le Chef de l'Etat que vous représentez aujourd'hui, et une partie de sa Jeunesse sportive, sans intermédiaires. C'est l'occasion pour vous, de leur adresser un message subliminal de Monsieur le président de la République, à la dimension de l'événement à venir. Je les invite à vous écouter avec toute l'attention requise».

Pourquoi Paris et non Dakar

«Si la cérémonie solennelle de remise du drapeau à la délégation participant aux JOP Paris 2024 se tient aujourd'hui dans les locaux de l'Ambassade du Sénégal à Paris, et pas à Dakar, c'est parce que vous avez accepté, avec l'accord des plus hautes autorités, la proposition du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais et des Fédérations, surtout des entraineurs et techniciens, de ne pas perturber la préparation de nos athlètes qualifiés, qui étaient dans différents centres de préparation hors du pays. Ce faisant, vous démontrez encore une fois que vous placez l'athlète au centre des priorités et actions. Soyez-en remerciée».