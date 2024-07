Sénégal: Phases Nationales Navétanes 2024 - La région de Matam ne sera plus l'hôte de la compétition

Il va falloir encore attendre avant de voir la onzième région abriter les phases nationales du championnat populaire. Après avoir raté le rendez-vous en 2023, la région ne sera plus l'hôte des Phases Nationales de Navétanes de 2024. La décision vient d'être actée par une correspondance en date du 24 juillet 2024 signée par le Président de l'ONCAV, Amadou Kane, qui a été adressée au Président de l'ORCAV de Matam.

Annonçant les circonstances, l'autorité en charge de l'ONCAV a informé « qu'après une évaluation exhaustive et en raison des difficultés rencontrées par l'ORCAV de Matam pour remplir le cahier des charges requis », avoir pris la mesure de délocaliser les phases nationales 2024 qui devraient se tenir dans la région. Avant de s'exprimer en ces termes sur les causes de la délocalisation : « Nous reconnaissons et apprécions les efforts fournis par l'ORCAV de Matam.

Cependant, le respect du cahier des charges est l'une des conditions essentielles pour garantir le bon déroulent des phases nationales. Cette décision a été prise après de nombreux échanges infructueux avec les différents acteurs et autorités compétentes de la région », a informé le Président de l'ONCAV.

Pour rappel, la région de Matam devrait abriter cette année, la compétition des phases nationales, organisée par le mouvement 'Navétanes' dont les activités étaient prévues dans les communes de Matam, Ourossogui, Thilogne, Bokidiawé, Agnam, Kanel et Ranérou, avec au total, 40 équipes en catégorie sénior, 24 en cadets et 14 troupes théâtrales, appelées à rivaliser autour d'activités sportives et récréatives (dont la lutte traditionnelle et l'athlétisme).

Pour cette 37ème édition des phases nationales de l'ONCAV annoncée du 29 août au 14 septembre, dans la région de Matam, dont le thème est : «les ASC, socle du développement économique et social», c'est un budget de 204 millions 065 mille francs CFA, qui était prévu. Ce budget comme prévu, devrait être financé à hauteur de 70% par les collectivités territoriales, et le reste par l'ONCAV, pour « prendre en charge les activités sportives, culturelles et scientifiques, le transport ainsi que la restauration des délégations et des officiels, les agents de sécurité et l'hébergement des délégations».

Cette délocalisation est la deuxième du genre pour la région. En 2023, les phases Nationales de Navétane, n'avaient pu se tenir dans la région suite à l'interdiction du préfet de Matam qui avait suspendu les activités du championnat national populaire le mercredi 11 octobre 2023 suite à des affrontements entre supporters et policiers survenus lors d'une rencontre de quart de finale.